Questions pour l’emploi des personnes handicapées : Un ouvrage pratique

100 questions-réponses pour l’emploi des personnes handicapées

À travers cet ouvrage pratique et concret, Karine Gros aborde de nombreuses questions fréquemment posées sur l’emploi des personnes handicapées. Elle répond ainsi méthodiquement à 100 grandes questions sur l’insertion professionnelle, le maintien en emploi et la formation continue des personnes en situation de handicap.

Experte sur le thème de l’insertion sociétale et professionnelle des personnes handicapées, elle propose ainsi des clés pour :

– analyser une situation de handicap et évaluer les besoins ;

– mettre en œuvre une politique handicap au sein d’une organisation ;

– accompagner la personne en situation de handicap dans son parcours professionnel ou de formation ;

– mobiliser les ressources, les acteurs internes et un réseau de partenaires dans le champ du handicap.

Présenté comme un manuel, ce livre a vocation à améliorer les connaissances générales, scientifiques et juridiques de chacun dans sa pratique professionnelle. Ainsi, ce livre s’adresse plus particulièrement aux managers, chargés de recrutement, référents handicap, chargés de mission handicap, chargés d’insertion, référents diversité, référents RSE, cadres RH, cadres en charge de santé et de sécurité au travail, mais aussi à toute personne concernée directement ou indirectement par l’emploi des personnes handicapées.

« 100 questions-réponses pour l’emploi des personnes handicapées », Karine Gros. Éditions Législatives, 169 pages, 29 euros.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage et vous le procurer : https://www.editions-legislatives.fr/100-questions-reponses-pour-l-emploi-des-personnes-handicapees-p.html