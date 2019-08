Une fois n’est pas coutume, nous publions “l’appel au secours” d’un ami corse. Un fan de vol en ULM dont les ailes se sont brisées à la suite d’un incident technique.

“Bonjour.

Je réside en Corse du Sud, marié, père de deux nanas, 35 balais de tétraplégie c7. Plusieurs fois (modestement) champion de France en athlétisme, course piste et route, catégorie tétra, éducateur sportif sports handicapés, je suis aussi pilote breveté ulm pendulaire et multiaxes , avec environ 600 h de vols , les 3/4 en solo et en montagne Corse avec virées en Sardaigne et péninsule Italienne.

J’avais acheté d’occasion un “trois axes busair” que j’avais équipé au pilotage manuel, manque de bol j’ai fait une panne arrivée carburant, effectué un posé d’urgence. Hélas, l’aéronef est HS, suite à contact avec la caillasse et me voilà comme un pianiste sans piano. Comme je n’ai pas les moyens d’investir dans un nouvel appareil, quelqu’un a-t’il une idée pour que je revole en Corse , sponsorisé éventuellement. Ma grande passion, ma vie , l’ULM multiaxes, plus d’handicap. Merci.”

Eric Pieri : 06 09 02 71 40 pieri.e@orange.fr