Quelle est la liste des maladies invalidantes reconnues par la MDPH depuis 2019 ?

L’invalidité fait partie des dispositifs liés au handicap gérés par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), qui peuvent le cas échéant ouvrir des droits à des dispositifs d’aide et d’accompagnement dédiés.

Handicap et invalidité : de quoi parle-t-on ?

La distinction entre handicap et invalidité n’est pas liée à la nature de la limitation des capacités physiques ou cognitives, mais plutôt à l’angle sous lequel on examine cette limitation.

Pour rappel, la loi dite “Loi Handicap” de février 2005 définit le handicap de la façon suivante : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».

→ Le handicap concerne tous les aspects de la vie d’un individu, de la naissance au décès. Il relève exclusivement des MDPH.

L’invalidité, elle, désigne la perte de capacité à tirer des revenus de son activité professionnelle, en raison d’une réduction ou de la perte de sa capacité de travail. Cette perte peut être partielle ou totale, temporaire ou définitive. Elle est liée à une maladie invalidante ou à un accident (hors cadre professionnel), et fait en général suite à une période d’arrêt de travail de longue durée (trois ans).

→ L’invalidité concerne donc avant tout la population active, et n’existe a priori qu’au regard d’une activité professionnelle antérieure à l’invalidité. Elle relève donc en premier lieu des caisses de sécurité sociale, notamment s’agissant de l’ouverture de droits à pension d’invalidité.

Une personne invalide peut demander à instruire un dossier MDPH notamment pour obtenir la carte mobilité inclusion (qui remplace les anciennes carte d’invalidité, carte de priorité et carte de stationnement pour les personnes handicapées), et le cas échéant pour la mise en place d’un accompagnement adapté au handicap qui a conduit à l’invalidité.

Lorsque l’invalidité aboutit à une réduction de deux tiers des revenus antérieurs à l’invalidité, et/ou entraîne la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention “invalidité”, la personne invalide est reconnue en situation de handicap. La personne concernée peut donc être éligible à un complément de sa pension d’invalidité par l’allocation adulte handicapé (AAH) ou à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) dans le cas où le maintien d’une activité professionnelle est possible.

Liste des maladies invalidantes reconnues par la MDPH depuis 2019

En 2019, un certain nombre de mesures destinées à faciliter le quotidien des personnes handicapées est entré en vigueur. Ces mesures concernent notamment la mise en place de la carte mobilité inclusion, ainsi que l’allocation adulte handicapé (AAH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). En parallèle, la recherche fait progresser la connaissance des maladies chroniques invalidantes telles que le diabète ou les polyarthrites, et aboutit aussi à une ouverture de la reconnaissance de ces maladies comme invalidantes.

Voici une liste des maladies invalidantes reconnues par la MDPH depuis 2019 et qui ouvrent droit à une reconnaissance de la situation de handicap (liste non exhaustive) :

coxarthrose ou l’arthrose des doigts

trouble déficit de l’attention (TDA)

sclérose en plaque (SEP)

dyslexie, dysphasie ou dyspraxie

diabète

polyarthrite rhumatoïde

spondylarthrite ankylosante

surdité ou trouble de l’audition

agoraphobie, migraines ou dépression

autisme

maladie de crohn

trisomie 21

cancer.

N’hésitez pas à prendre contact avec la MDPH de votre département de résidence si vous souffrez de l’une de ces pathologies.