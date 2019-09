“Quel est mon profil motivationnel ? Le premier outil qui mesure les motivations humaines des personnes

Xavier Soler, expert international de la motivation et auteur de Qu’est ce qui vous fait courir ?, publié dans plus de 20 pays, publie son nouveau livre « Quel est mon profil motivationnel ?». En ces temps de crise, le profil motivationnel est une innovation réelle.

Ce livre – outil permet de :

• mesurer le poids de ses motivations dans ses actes quotidiens

• de les ordonner en motivations de première force, deuxième force et non significatives.

Au fil du livre, le lecteur découvre ses motivations réelles et profondes et peut valider ses choix d’orientation personnelle et professionnelle.

Les motivations définies par Xavier Soler sont :

• Considération

• Economique

• Affectivité

• Plaisir

• Sécurité

• Confort

• Pratique

• Conceptualisation

• Innovation

• Intérêt personnel

• Visibilité

• Intérêt collectif

• Amour propre

• Paraître

• Pouvoir

• Réalisation de soi

Quel est mon profil motivationnel ?, donne très simplement les clefs pratiques pour :

• Déterminer les activités qui vont satisfaire et équilibrer ses motivations dans les grands domaines de votre vie :

• le travail

• la santé

• la famille

• les relations sociales

• les loisirs

• le développement personnel

• Mieux comprendre ses actes ainsi que ceux de ses interlocuteurs

• Discerner les raisons de ses comportements.

• Savoir comment exploiter ses talents

• S’orienter

– Dans ses recherches d’emploi

– Au plan professionnel

– Au plan personnel

Editions AMBRE, 160 pages, 18 euros, disponible en librairies et sur Fnac.com et Amazon.com.