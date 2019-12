Quel cirque !

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Croix-Rouge française renouvelle l’opération « Tous en fête ! » grâce au soutien de la Fondation Française des Jeux. A partir du 1er décembre, plus de 300 événements festifs seront organisés dans toute la France jusqu’au 15 janvier 2011 au profit de plus de 56 000 personnes démunies, isolées, âgées ou en difficulté. Plus de 1 000 personnes : enfants, personnes âgées, handicapées, isolées ou en difficulté, tous bénéficiaires de la Croix-Rouge française, sont invitées à une représentation exceptionnelle du nouveau grand spectacle du Cirque Pinder.