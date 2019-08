Québec : quand la santé coûtera 100 M$ par jour…

Dans trois ans, les dépenses en santé atteindront 100 millions par jour au Québec, d’où la nécessité, selon le ministre des Finances, Raymond Bachand, de nouvelles sources de financement, comme la contribution santé. Alors qu’il prône un débat sur la nouvelle franchise santé, M. Bachand déplore la prise de position des médecins qui rejettent en bloc la notion d’utilisateur-payeur.

«Le Dr Bolduc (ministre de la Santé) formera un groupe de travail. Est-ce qu’on peut en débattre ? Quand j’entends la profession médicale dire : “Donnez-moi de l’argent, sinon les citoyens vont mourir”, c’est de la démagogie. Je suis très déçu de cette réaction qui est alimentée par le député Bernard Drainville de façon très irresponsable», a-t-il déclaré, hier, au congrès annuel de l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), qui se termine aujourd’hui à Québec.

«Ailleurs, en France notamment, les gens savent débattre de ces questions. C’est comme pour les frais de scolarité; ici, c’est tout de suite non!» «Les étudiants devront faire leur juste part et toutes les universités devront avoir des indicateurs de performance. Je suis contre le fait de devoir débourser de l’argent à l’hôpital ou à la clinique médicale. La franchise santé respectera la loi canadienne de la santé», a ajouté le ministre devant un parterre de près de 500 administrateurs et dirigeants du réseau de la santé.

De 31 milliards cette année, le budget de la santé atteindra 36,5 milliards en 2013- 2014.

Les comptes de la santé portant sur l’ensemble des sources de revenus permettront de savoir d’où vient et où va l’argent, a souligné le ministre Bachand. «Le grand défi est à la fois de soigner nos citoyens et de ne pas fermer le reste de l’État. On estime que 1,4 million d’adultes seront exemptés de la franchise santé de 200 $, tandis que plusieurs autres recevront des crédits d’impôt. C’est le même principe d’exemption pour la franchise santé que pour l’assurance-médicaments», a-t-il illustré.

Opposée à toute barrière à l’accès aux soins, l’AQESSS s’est dite disposée à participer au groupe de travail sur la franchise santé. L’association a par ailleurs salué la création d’un fonds de soutien à la performance. (Source: Canoë)