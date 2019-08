Québec pour tous : De Montréal au parc de la Gatineau

Découvrir un Québec pour tous : Les recommandations de Kéroul

Par notre partenaire Kéroul. Voyager de l’autre côté de l’océan pour explorer l’Amérique francophone est à votre portée ! L’accueil chaleureux du peuple québécois vous ouvrira toutes les portes, même celles sans bouton-poussoir automatique. Découvrez le Québec pour tous !

L’ÉCLECTIQUE MONTRÉAL

Montréal combine le charme européen et l’éclectisme nord-américain. Ses divers quartiers cosmopolites lui donnent plusieurs couleurs. C’est une ville aux mille attraits !

Déambulez dans le Vieux-Montréal

L’ambiance particulière du temps des colonies est encore palpable dans le Vieux-Montréal, là où sont conservés vestiges et monuments de la Nouvelle-France. Passez à Pointe-à-Callière, le musée d’archéologie de Montréal pour explorer les fondations de la ville. Pour une touche plus moderne, essayez le Marché Bonsecours, un concentré de boutiques mettant le savoir-faire québécois à l’honneur. Le clou du spectacle sera la place d’Armes, là où l’on trouve toute la richesse de Montréal. La basilique Notre-Dame y trône, agrémentée de bâtiments et de sculptures qui racontent le passé et le présent de la métropole. Dans tout ce quartier, les rues pavées ne sont pas toujours évidentes, mais la situation s’améliore d’année en année.

Vibrez au son des festivals

À Montréal, toutes les raisons sont bonnes pour célébrer ! Le coloré Village gai se pare de ses plus beaux atouts lors de Divers/Cité et de Fierté Montréal. L’été, la Place des festivals fourmille grâce au Festival international de jazz de Montréal, aux Francos de Montréal, à Juste pour rire et aux Nuits d’Afrique. L’hiver, elle dégèle grâce à Montréal en lumière et Igloofest. Ces expériences hautes en couleur font le plaisir des petits et des grands ! Informez-vous sur les places réservées aux personnes handicapées.

Goûtez au mélange des cultures

Montréal est encore « la ville aux cent clochers », mais elle s’est ouverte sur le monde. Le quartier chinois, la Petite Italie et le marché Jean-Talon offrent mille et une saveurs provenant des quatre coins du monde. Le Mile-End permet quant à lui de se plonger dans le Montréal juif et ses fameux bagels. De tout pour tous les goûts !

LA CHARMANTE QUÉBEC



Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, reconnue par l’UNESCO comme joyau du patrimoine mondial, Québec est la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Regorgeant de nombreux trésors, elle est bien plus qu’une ville-musée.

Fouillez les racines de la civilisation québécoise

Si la ville n’a pas vaincu tous ses envahisseurs, elle aura au moins gagné de grands sites patrimoniaux. Vagabondez sur les plaines d’Abraham ou dans la Citadelle de Québec, une forteresse unique de forme étoilée. Votre trajet vous mènera probablement jusqu’au Château Frontenac, l’icône du Vieux-Québec. Pourquoi ne pas prendre le traversier depuis Lévis pour le voir illuminé par les derniers rayons du coucher de soleil ?

Ressourcez-vous au Monastère des Augustines

Le Monastère des Augustines est un ancien établissement religieux reconverti en lieu de ressourcement alliant culture, patrimoine et bien-être. Le petit-déjeuner en silence est déstabilisant, mais fascinant. Le Monastère est le lieu idéal pour entrer en contact avec soi-même, et ce, sans se préoccuper de l’accessibilité, qui y est remarquable !

Rencontrez les Premières Nations

Wendake, un village huron, ouvre ses portes afin de vous faire profiter de son riche patrimoine. Découvrez le site traditionnel huron Onhoüa Chetek8e, un village reconstruit pour comprendre les origines de ce peuple. Non loin de là, l’Hôtel-Musée Premières Nations est à la fois moderne et traditionnel grâce à son architecture inspirée des maisons longues. Son musée vaut le détour, tout comme son restaurant aux saveurs autochtones !

LES SAISISSANTS GRANDS ESPACES

Le Québec, c’est plus de 1,6 million de km2 de paysages plus majestueux les uns que les autres. Pour sortir des grandes villes et vivre les grands espaces, il vous faudra toutefois louer une voiture.

Dormez à la belle étoile au parc national d’Oka

Situé à deux pas de la région métropolitaine, le parc national d’Oka se démarque par sa grande offre d’activités et hébergement accessibles ! Le camping Les Dunes abrite les tentes Huttopia, des tentes entièrement meublées et dotées de tout le nécessaire pour cuisiner. Deux d’entre elles sont spécialement conçues pour les personnes à mobilité réduite. Sur le même site, on trouve également les chalets compacts. Tout a été pensé pour maximiser l’espace, sans nuire au confort. Dans le parc, un sentier polyvalent en bois sillonne un boisé de pins en bordure d’un lac et donne accès à la plage. Deux types d’équipement sont disponibles gratuitement au centre de services : un hippocampe et un Ski-Vel, un dispositif sur lequel il est possible d’installer un fauteuil roulant afin d’avoir accès aux sentiers enneigés.

Laissez-vous dorloter au Gîte Vita Bella

Le Gîte Vita Bella est le seul gîte entièrement accessible du Québec. Situé en pleine nature dans les Laurentides, à proximité d’un lac, il offre une vue à couper le souffle en toutes saisons. Le gîte de trois chambres est décoré de façon classiquement québécoise, comme une vraie maison de campagne. La pièce de résistance : l’accueil chaleureux des deux hôtes sans pareil !

Vivez l’aventure dans une yourte

Le Camping du parc de la Gatineau offre une immersion en pleine nature. Ses populaires yourtes sont des abris circulaires au toit en forme de cône. La yourte Wanakin est accessible grâce à une longue rampe en pente douce. En vous munissant d’un sac de couchage et de nourriture, vous serez assurés de passer un beau moment dans cet établissement insolite et rustique.

EXPLORER LE QUÉBEC POUR TOUS

Si vous êtes inspiré par ces promesses d’aventures, dirigez-vous vers Le Québec pour tous, la plateforme idéale pour planifier vos prochaines vacances au Québec. Sa base de données compte plus de 1 800 entreprises touristiques certifiées accessible ou partiellement accessible par Kéroul, l’organisme qui favorise le tourisme et la culture accessible au Québec. Tous les établissements mentionnés détiennent leur propre fiche, grâce à laquelle vous pourrez déterminer si le niveau d’accessibilité vous convient. Des informations sur le transport accessible et l’accompagnement sont disponibles. Un blogue proposant des idées de sorties selon vos champs d’intérêt complète la préparation de votre séjour.

Vous voilà outillé pour partir à conquête du Nouveau Monde. Bon voyage !