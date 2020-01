Québec: personne valide: 0,40 $/km, personne handicapée: 0,145 $/km, est-ce équitable ?

“J’ai l’impression que la SAAQ et le ministère des Transports du Québec manquent sérieusement de respect à l’égard des personnes handicapées”, dénonce Walter Zelaya, directeur général de l’Association des paraplégiques du Québec (APQ). En effet, alors que la plupart des gens se font rembourser leurs frais de déplacement à un taux de 40 cents/km, l’association a appris cette semaine que les personnes couvertes par la SAAQ devront se contenter de 14 cents/km. “De toute évidence, il y a ici une injustice flagrante et une attitude discriminatoire, estime pour sa part Me Martine St-Yves, présidente de l’APQ et elle-même paraplégique en raisond’un accident de la route.

D’autre part, les personnes paraplégiques et tétraplégiques sont souvent obligées de se procurer des véhicules de grande taille qui, par définition, consomment beaucoup d’énergie. De plus, elles gardent en général leur véhicule plus longtemps que la moyenne des automobilistes en raison des frais et inconvénients liés à son adaptation. Ceci augmente d’autant les frais d’entretien de ces véhicules adaptés. L’APQ, dont l’un des mandats est de défendre les droits des personnes

paraplégiques, a fait depuis plusieurs années de nombreuses représentations pour obtenir l’augmentation de ce taux. Initialement de 0,125 $/km, il ne représentait déjà pas le coût réel d’utilisation d’un véhicule, estimé à 0,41 $/km tenant compte de l’usure, les coûts d’assurance et le prix du carburant. Dans le cadre de ces discussions, la SAAQ semblait pleine de bonne volonté et laissait entendre que le taux de remboursement serait ajusté au moment de revoir le règlement. Or dans le projet de règlement daté du 8 avril 2009, la SAAQ propose de faire passer le taux de remboursement de 0,125 $/km à 0,145 $/km, soit 2 sous de plus par km. “Ca mène à des situations absurdes où la SAAQ préfère régler des factures de taxi de plus de 1 000 $, plutôt que de rembourser des déplacements à un taux correct”, déplore le directeur général de l’APQ. Selon les informations obtenues par l’association, le ministère des Transports du Québec et la SAAQ n’ont pas du tout l’intention de bouger sur cette question. “Nous sommes très déçus, car nous espérions que suite aux rencontres avec la SAAQ et aux lettres adressées à Mme Julie Boulet, ministre

des Transports et à Mme Nathalie Tremblay, vice-présidente de la SAAQ, nous réussirions à les convaincre de changer d’avis”, souligne Walter Zelaya. L’Association des paraplégiques du Québec demande donc publiquement au ministère des Transports du Québec et à la SAAQ de refaire ses devoirs et de proposer un projet de règlement qui tienne compte des dépenses réelles qu’assument les personnes couvertes par la SAAQ quand elles utilisent leur véhicule personnel. (source APQ)

Renseignements: Walter Zelaya, directeur général de l’APQ, (514) 779-8283