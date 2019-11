Québec: le Centre Signes d’espoir fête ses 30 ans

Le Centre Signes d’espoir, fondée par sœur Louise Bellavance en 1979, s’est donné pour mission d’offrir aux adultes sourds polyhandicapés une palette de services de réadaptation, d’adaptation et d’intégration sociale par le biais de services éducatifs, socioprofessionnels de soutien et d’accompagnement. Ces derniers s’articulent d’ailleurs autour de quatre secteurs d’intervention : formation, travail, hébergement et financement. En plus de la langue de signes québécoise, on y apprend l’art culinaire, le théâtre, l’informatique, le français… Pour fêter ses 30 ans le Centre prépare un voyage à New-York. Pour en savoir plus : www.signesdespoir.org