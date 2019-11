Quatrième édition du forum Pass Pour L’Emploi

Pour la quatrième année consécutive, Société Générale et L’Adapt* organisent le forum Pass Pour L’Emploi jeudi 8 mars, de 10h à 18h, Parvis de la Défense. Cet événement permet aux personnes en situationde handicap de bénéficier d’un véritable accompagnement dans leur recherche d’emploi. Placé cette année sous le haut patronage du Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, le forum est devenu un rendez-vous incontournable des rencontres entreprises et handicap. Une journée riche en échanges professionnels.

Organisé depuis quatre ans par Société Générale, en partenariat avec L’Adapt, Pass Pour L’Emploi s’est aujourd’hui érigé en véritable référence pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap avec une fréquentation en hausse chaque année ! Il accueillera une nouvelle fois une cinquantaine de grandes entreprises françaises mobilisées pour informer et recruter des travailleurs handicapés. Le soutien du ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale témoigne égalementde l’importance de l’implication des acteurs dans la mise en oeuvre des dispositifs d’intégration des personnes handicapées.

Trois étapes pour un accompagnement optimal

Conçu comme un parcours en trois étapes, Pass Pour L’Emploi permet de « s’informer » sur les métiers et les secteurs d’activité des entreprises présentes, de « se préparer » aux entretiens de recrutement et de « rencontrer » les entreprises partenaires et postuler àleurs offres d’emploi. Ponctué d’animations dynamiques et ludiques, le forum est également l’occasion de participer à des ateliers pour se motiver ou encore être coaché dans la recherche d’emploi.

Les nouveautés 2012

Pour cette édition, Société Générale innoveet propose de nouveaux ateliers axés sur l’accompagnement personnalisé :

– un atelier « Développement personnel » animé par une psychologue qui prodiguerades conseils en s’appuyant surles atouts et qualités de chacun,

– des « jeux de rôle » pour simuler lesentretiens en se glissant dans la peaud’un recruteur,

– un atelier « les clés de l’embauche » pour connaître les bons outils et aborder la recherche d’emploi avec méthode. Des associations spécialisées et desconseillers en orientation seront également présents pour aider les participantsdans la définition de leur projet professionnel.

Pratique

Forum Pass Pour L’Emploi, jeudi 8 mars,de 10h à 18h, Parvis de la Défense. Site internet du forum :www.passpourlemploi.fr. La liste des entreprises présentes est disponible en ligne.

*Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

100 % accessible

Le forum Pass Pour L’Emploi, installé sur le Parvis de la Défense, sera totalement accessible avec :

– un accueil et une orientation adaptée,une signalisation au sol et denombreux panneaux de signalétiquepour être visible par tous,

– la mise à disposition de fauteuilsroulant,- la présence d’interprètes en languedes signes,

– un espace aménagé sous formede parcours et accessible pour lespersonnes à mobilité réduite,

– des guides du forum édités enbraille.