Quatrième accord d’entreprise à la MACIF

La direction des Ressources Humaines de la MACIF et les organisations syndicales ont signé le 4e accord triennal (2009-2011) en faveur des collaborateurs handicapés. Au-delà des obligations légales et dans le cadre de sa politique d’insertion, la MACIF s’attache particulièrement à la qualité liée à l’emploi des travailleurs handicapés. Le 23 novembre, elle lancera la 2e édition de sa formation qualifiante en assurance avec l’Institut de Formation Professionnelle de l’Assurance (IFPASS) pour les personnes en situation de handicap.

Les nouveaux engagements de la MACIF en faveur des travailleurs handicapés

Le groupe MACIF a pour objectif d’atteindre le taux de 4% de salariés handicapés (personnes physiques) par rapport au nombre total de salariés. Dans le cadre de ce 4e accord, de nouveaux engagements ont été pris :

– Faciliter l’accès à la qualification et au recrutement

La MACIF souhaite renforcer l’anticipation des recrutements en professionnalisant ses futurs salariés handicapés, en amont de leur intégration. Pour ce faire, en 2008 elle a lancé en partenariat avec l’IFPASS une formation qualifiante en alternance se traduisant par l’obtention du Certificat de qualification professionnelle (CQP) en « Relation Clientèle Assurance » (RCA). La MACIF s’engage à maintenir sa démarche de qualification en formant au moins 30 personnes en situation de handicap dans le cadre du CQP d’ici 2011.

– Favoriser l’intégration au sein de l’entreprise

La MACIF fait appel à des tuteurs, volontaires et formés, pour accompagner les personnes en situation de handicap dès leur arrivée dans l’entreprise. Ceux-ci se chargent de faciliter l’insertion des travailleurs handicapés en les accompagnant tout au long de leur parcours. Afin d’aider les salariés dans leurs démarches de reconnaissance officielle du handicap ou de son renouvellement, la MACIF va prendre en charge, dans la limite d’une journée, le temps passé pour

réaliser les examens nécessaires et constituer un dossier « Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées » (CDAPH) ainsi que les frais de déplacement et de séjour.

– Maintenir l’emploi et soutenir leur évolution de carrière

Une analyse sera effectuée une fois par an pour évaluer les compensations nécessaires de chaque salarié(e) en situation de handicap. La MACIF s’engage à proposer des formations qualifiantes pour favoriser l’évolution de carrière de ses salariés en situation de handicap. Dans le cadre du CIF, la MACIF aidera ces collaborateurs à élaborer leur dossier destiné au FONGECIF. Les formations qui entrent dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) seront traitées en priorité si elles sont liées au coeur de métier ou au développement des compétences de la personne en situation de handicap. Pour les personnes lourdement handicapées, des solutions de télétravail pourront être développées.

Lancement de la 2e session de la formation qualifiante en assurance

Le 23 novembre prochain, la MACIF lancera la 2ème session de sa formation qualifiante à destination des personnes handicapées, en partenariat avec l’Institut de Formation Professionnelle de l’Assurance (IFPASS). L’objectif de la formation est de permettre aux personnes recrutées à un niveau baccalauréat, d’acquérir un certificat de qualification professionnelle (CQP) reconnu par la branche en « Relation Clientèle Assurance ». Neuf personnes ont été sélectionnées pour participer à cette nouvelle session.

– Un cursus de 532 heures de formation en alternance

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une formation en alternance qui sera réalisée selon la procédure de validation des acquis (validation des compétences sur le poste de travail) et par l’accompagnement d’un tuteur(-trice) dédié(e). Chaque stagiaire suivra 532 heures de formation dont 332 heures de formation externes dispensées par l’organisme IFPASS et 200 heures en interne dispensées par les régions et les sites d’accueil Macif.

A l’issue de leur formation, la MACIF aura la possibilité d’embaucher les stagiaires et de faire évoluer ses collaborateurs internes sur la fonction de télé conseillers ou de conseillers.

– cinq embauches et 3 promotions en 2009 suite à la première session de formation

La promotion de 2009 a été un succès : douze stagiaires ont suivi la formation et dix d’entre eux ont obtenu leur CQP « Relation Clientèle Assurance ». Sur ces 10 certifiés : cinq personnes ont été embauchées en qualité de télé conseiller ou de conseiller et trois collaborateurs internes, qui avaient suivi cette formation pour évoluer, ont été promus. Les 4 personnes qui n’ont pas été recrutées sont maintenant accompagnées par un cabinet spécialisé dans l’aide à l’emploi et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées, pour les aider dans leurs projets professionnels.