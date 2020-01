Quand une MDPH attaque l’État

La commission exécutive de la maison du handicap du Finistère oppose un recours au désengagement partiel de l’État. Elle demande une compensation de près de 156 000 euros.

Le collectif des handicapés du Finistère était monté au créneau dès le début de l’année pour demander à l’État de compenser le départ de quatre de ses agents affectés à la maison départementale des personnes handicapées. Les membres de la commission exécutive de la MDPH, à l’exception des représentants de l’État, ont voté en faveur d’un recours contre l’État devant le tribunal administratif afin d’obtenir 155 946 euros en compensation du départ des quatre agents de l’État, qui ont regagné en 2008 leur administration d’origine après deux ans d’activité à la MDPH.

Ces agents ont été remplacés par des agents contractuels, payés par le Conseil général du Finistère. Quatre emplois sur soixante, c’est énorme quand on sait qu’en 2008, la commission des droits et de l’autonomie a examiné 35 281 demandes de prestations, dont 5 463 concernant des enfants. La MDPH demande donc à l’État de faire un effort et celui-ci refuse d’apporter plus le fonds considérant qu’il existe des réserves. Mais, s’il est exact que le fonds de compensation alloué aux aides techniques aux handicapés 2009 s’élève bien à 1,7M€ – pour un budget de 4,7M€ – il n’est plus alimenté, depuis 2008, que par le conseil général et la Mutualité sociale agricole.