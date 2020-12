"Quand on voit ce qu'une femme est capable de faire pour tant d'enfants, l'Afrique n'est pas perdue" (Koffi Annan)

Listen to this article Listen to this article





Maggy Barankitse sera exceptionnellement en France du 18 au 25 novembre 2010, à l’occasion du 21e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Femme d’exception, elle crée en 1994 au Burundi, la Maison Shalom, une ONG confessionnelle et politiquement neutre, qui accueille, soigne, éduque et accompagne dans leur réinsertion, des enfants de toutes origines ethniques et religieuses, victimes de la guerre et du sida. Elle œuvre spécialement pour la réunification des familles séparées par la guerre.

Marguerite Barankitse, que tout le monde appelle « Maggy », est née en 1956 au Burundi. Tutsie, sa vie bascule le 24 octobre 1993, atroce journée de guerre civile, où elle échappe au massacre des Tutsis par les Hutus et sauve 25 enfants d’une mort certaine. Depuis lors, Maggy œuvre pour que la haine interethnique ne détruise plus son pays. À ce jour, 20 000 enfants ont bénéficié de l’aide de l’ONG de Marguerite Barankitse qui a ouvert des dizaines de maisons, un hôpital, un cinéma et des antennes dans tout le pays et au-delà.

Pour son action, Maggy Barankitse a reçu de nombreux prix dont la distinction Nansen en juin 2005 par le UNHCR. Elle est aujourd’hui pressentie pour recevoir le Prix Nobel de la Paix.