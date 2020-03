Quand lire, écrire et compter pose problème

L’apprentissage par les enfants de la lecture, de l’écriture et des savoirs constitués rencontre des freins qui témoignent actuellement de la variété des situations singulières. Les adultes concernés par les difficultés scolaires dans leur pratique quotidienne sont éprouvés dans leur formation et dans leur identité même. Cet ouvrage présente les initiatives de différents acteurs de la vie sociale, de disciplines distinctes, qui ne se satisfont pas de réponses standardisées normatives ou pseudo-scientifiques. Mobilisés par les apprentissages, ils rendent compte dans leur expérience de terrain, de leur rigueur théorique et de leur engagement.

“L’enfant et les apprentissages malmenés », ouvrage publié sous la direction de Marika Bergès-Bounes et Jean-Marie Forget, psychanalistes aux éditions Erès.