Quand les valeurs du handisport bousculent l’entreprise

SPIE sponsorise l’équipe de basket fauteuil CAPSAAA. Conclu pour un an, ce partenariat qui allie sport et handicap est en cohérence avec les valeurs de performance, de responsabilité et de proximité développé par le Groupe.

Depuis septembre 2011, SPIE est devenu le sponsor d’une équipe de basket. Mais pas n’importe quelle équipe, celle de l’Association CAPSAAA qui évolue dans le championnat de France de « basket fauteuil » en Nationale 1B.

Le soutien du Groupe d’ingéniere et de services s’étand jusqu’à la fin de la saison, en juillet. Il se matérialise par le logo de l’entreprise sur le maillot des joueurs, la mise à disposition d’un véhicule pour transporter l’équipe et le financement du matériel et des déplacements, notamment en avion, pour disputer les matchs. Basée à Paris,

l’équipe CAPSAAA , conduite par Ryadh Sallem, triple champion d’Europe et véritable « star » handisport, joue quasiment tous les week-ends en championnat de France, Coupe de France ou dans les tournois internationaux.

C’est la première fois que SPIE et CAPSAAA se lient dans un partenariat. Tout commence un an plus tôt lorsque l’entreprise et l’Association se rapprochent pour concevoir un fauteuil roulant multi-tailles et multi-usages. Les ingénieurs de SPIE ont le savoir –faire technique pour le réaliser, comme en témoigne le lancement par le Groupe fin 2010 d’un bureau modulable (« Evidence »), adapté aux diverses manifestations du handicap.

Malheureusement, le nouveau concept de fauteuil ne peut pas aboutir. « Néanmoins, au cours de ce projet, des liens se sont tissés entre nous, raconte Fabio Di Mario, directeur du développement RH du groupe SPIE. Et pour prolonger notre collaboration, nous avons décidé de démarrer un partenariat en sponsorisant pour un an l’équipe de Ryadh Sallem ».

L’opération s’inscrit dans le cadre de la politique à long terme de SPIE en faveur du maintien et de l’intégration de personnes handicapées. Depuis quelques années, l’entreprise met en œuvre des partenariats avec des associations comme l’AGEFIPH et Caps Emplois et participe régulièrement à des forums spécialisés, notamment la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées. « SPIE compte également dans chacune de ses branches d’activité des « référents » handicap qui se réunissent chaque trimestre pour partager les bonnes pratiques et faire progresser l’emploi des handicapés », précise Fabio Di Mario. Par ailleurs, des actions de sensibilisation sont régulièrement organisées avec la participation de l’équipe CAPSAAA. A la fin de certaines formations, les basketteurs sont présentés aux collaborateurs. Ces derniers sont alors invités à jouer au basket en fauteuil. Puis tout le monde partage ensuite cette expérience enrichissante. Pour CAPSAAA, le but est atteint : grâce au sport, rapprocher le monde des valides et le monde des personnes handicapées.