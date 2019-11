Quand les femmes parlent d’elles

Sous le patronage de la spationaute Claudie Haigneré, l’association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » organise le 19 novembre son quatrième forum national sur le thème du travail des femmes handicapées. A cette occasion, les grandes entreprises seront présentes, mais aussi des PME et des PMI qui emploient des personnes handicapées. Ces petites entreprises réalisent des projets souvent mal connus, mettent en place des solutions innovantes et leur engagement apporte une dimension nouvelle pour l’emploi des personnes handicapées.

Serons conviés à cette rencontre des universitaires, des médecins du travail, des psychologues, des chefs d’entreprises et bien entendu des personnes handicapées qui prendront la parole…

Ce forum se veut un carrefour de rencontre et de dialogue entre parcours personnels et professionnels. Conférences, ateliers et tables rondes se succéderont tout au long de cette journée et Fabienne Jegu, responsable de la HALDE, présentera le récent rapport sur l’emploi des personnes handicapées. Responsables de PME, chefs d’entreprises, assistantes sociales, tous seront présents afin que toute la chaîne de l’emploi soit représentée.

Un espace dédié aux entreprises partenaires permettra plus particulièrement la rencontre avec les personnes handicapées en recherche d’emploi (n’oubliez pas vos CV !)

Quelques huit cent participants sont attendus à ce Forum – handicapés et valides, personnes handicapées travaillant ou non, personnes en recherche d’emploi, professionnels valides du domaine médical, social, éducatif ou encore institutionnels (ministères).

Forum national – jeudi 19 novembre 2009 Mairie du XVIIIe arrondissement 1, place Jules Joffrin – 75018 Paris

Accessibilité assurée – retranscription des débats en direct – traduction en LSF – boucle magnétique

Pour en savoir plus sur l’association, ce forum, comment s’y rendre, les horaires et toutes nos activités, rendez-vous sur le site : www.femmespourledire.asso.fr

Pour s’inscrire : fdfa.asso@free.fr ou par téléphone au 01 45 66 63 97