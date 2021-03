Quand l’environnement parle aux personnes déficientes visuelles

Ecouter article Ecouter article





Une nouvelle application mobile gratuite baptisée Vocaléo™ améliore la vie des personnes déficientes visuelles grâce à la réalité augmentée sonore ! Elle permet aux non-voyants d’interagir avec leur environnement en obtenant des informations sonores sur tout ce qui les entoure. Une solution moderne, française et 100% accessible.

La jeune entreprise lyonnaise Vocaléo™, c’est l’histoire de Marion Thièrion et Marion Dufrenne, deux jeunes femmes entrepreneuses. C’est aussi l’histoire de Léo, le père de Marion Dufrenne, atteint de la maladie de stargardt qui a inspiré les deux jeunes femmes. Sélectionnée et primée par le Jury de l’INSEEC* dont elles sont diplômées, Vocaléo est maintenant incubé dans la Startup Studio du groupe. Un succès immédiatement confirmé sur le terrain suite au lancement de l’application en janvier 2021 puisque les premières commandes de personnes déficientes visuelles ont été enregistrées le jour du lancement de l’application et que des professionnels sollicitaient déjà l’équipe fondatrice pour des marchés B2B.

Vocalèo c’est quoi ?

C’est une application permet d’associer un enregistrement vocal personnalisé à un lieu, un objet ou un dispositif physique. Pour l’écoute le message préalablement enregistré, il suffit d’approcher son téléphone à proximité de la balise, la détection est instantanée.

Comment ça fonctionne ?

Les personne déficientes visuelles, un proche ou un aidant, doivent créer sur l’application Vocaléo™ des enregistrements vocaux et les associés à des puces NFC Vocaléo™, ce qui est une maeuvre très simple.

Il suffit ensuite de positionner la ou les puces sur un objet ou un dispositif physique grâce à un adhésif. Pour écouter l’enregistrement vocal, la personne déficiente visuelle doit approcher son téléphone à moins de 10 cm de la balise. Il est alors automatiquement diffusé sur le haut parleur de son téléphone.

Exemples d’utilisations

Pour les personnes déficientes visuelles les applications sont nombreuses.

Au domicile est peut alerter sur les médicaments avec des informations essentielles comme le nom, la posologie, ou les contres indications.

Elle est aussi utile pour les modes d’emploi d’appareils électroménagers avec des conseils d’utilisation comme le four, mais aussi sur les emballages d’aliments avec le nom, la date de péremption et les indications de préparation

Dans la sphère publique, les entreprises améliorent leur dispositif de communication et rendent accessibles leurs produits et services en étiquetant vocalement, les produits et services qu’elles proposent avec le nom du produit et les conseils d’utilisation, les bâtiments recevant du public avec la fonction, les horaires d’ouvertures et les informations d’accessibilité du bâtiment…

Les balises Vocaléo™

Les balise Vocaléo sont puces NFC réutilisables. Dans la pratique chaque nouvel enregistrement remplace automatiquement l’ancien. La durée maximum d’un enregistrement est de 10 min. Plusieurs types de puces NFC Vocaléo™ sont disponibles pour répondre au mieux aux besoins : pour une utilisation intérieure, extérieure, résistant au froid et au passage en machine à laver. Les balises standards font 22mm de diamètre et sont composées d’un adhésif. Uniquement, les balises vendues par Vocaléo™ sont compatibles avec l’application.

Informations pratiques

L’application est disponible gratuitement pour les personnes déficientes visuelles sur l’App store et Play store. Elle est compatible sur iPhone à partir de l’iPhone 7 et d’IOS 13 et sur les Androids comportant la fonctionnalité NFC (la majorité) à partir d’Android 7.0.

Les puces NFC ou balises Vocaléo™ se vendent par pack depuis l’application, compter environ 2€ l’unité.

Facebook : https://www.facebook.com/vocaleoFR

Page de téléchargement : https://vocaleo-app.com/

*INSEEC U. est une institution privée d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire en Management, Sciences de l’Ingénieur, Communication & Digital et Sciences politiques.