Quand le sport et la créativité ne font qu’un

La Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon et L’association Nîmes Culture Sport adapté proposent un colloque régional sur le thème : “La créativité de la personne en situation de handicap mental peut s’affirmer aujourd’hui. Comment ? Le besoin de créer est inhérent à la nature humaine et participe à la singularité de notre rapport au monde. L’acte de créer peut prendre de nombreuses formes mais il est avant tout porteur d’émotions et de sens.

PROGRAMME

Vendredi 5 Novembre 2010

9h30 : Accueil des participants -Centre Pablo Neruda

9h45 : Allocutions de bienvenue – Auditorium Christiane GRAS Conseillère Municipale Ville de Nîmes, Marie-Noëlle TOSQUELLES Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon, Jean-Paul BORE Conseiller Régional Languedoc-Roussillon, Serge DELHEURE Directeur Départemental Cohésion Sociale du Gard

10h00 : Ouverture – Auditorium L’activité créatrice comme facteur d’affi rmation de la personne handicapée, Roy COMPTE, docteur en sociologie

10h15 : Conférence – Auditorium L’institutionnel : création du symptôme, créativité du transfert, Jacques CABASSUT, Psychanalyste, Pr de psychopathologie clinique

11h30 : Débat avec la salle – Auditorium

12h00 : Pause déjeuner

14h00 : Conférence – Auditorium Le sens de l’oeuvre chez la personne handicapée mentale, Jean-François GOMEZ, docteur en sciences humaines

15h00 : Débat avec la salle – Auditorium

15h30 : Ateliers

Atelier 1 : Salle de danse, Danse et cirque, Régis ROUDIER, comédien danseur Cie Caravane K

Atelier 2 : Salle n°3, Peinture, Françoise JALAGUIER, art thérapeute

19h00 : Pièce de théâtre «Aux bons voisins» – Théâtre Christian Léger, Compagnie ArtTPlus et l’association trisomie 21 du Gard

20h00 : Apéritif

21h00 : Repas de gala et soirée

Samedi 6 Novembre 2010

9h00 : Ateliers

Atelier 3 : Salle de danse, Danse, Alain IMBERT, chorégraphe

Atelier 4 : Salle n°3, Expression artistique, MCSA Expériences de scènes

11h00 : Conférence – Auditorium, Créativité et sentiment d’existence, Christine CAUNES, psychologue

11h15 : Débat avec la salle – Auditorium

12h00 : Pause déjeuner

14h00 : Tables rondes – Auditorium Que signifie être créatif aujourd’hui dans notre société ? Quelle place la personne en situation de handicap mental peut-elle prendre dans l’expression créative ?

15h30 : Synthèse des travaux et conclusions – Auditorium, Roy COMPTE, Vice-président de la Fédération Française Sport Adapté

Allocutions finales, remerciements – Auditorium, Philippe LELARD, Président de la Ligue Sport Adapté LR

5 et 6 Novembre 2010 Centre Culturel Pablo Neruda Place Hubert Rouger – 30000 NÎMES