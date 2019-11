Quand le green devient un terrain de sensibilisation

Vendredi 4 octobre, une cinquantaine de managers se donnent rendez-vous au golf de Rochefort-en-Yvelines pour une nouvelle édition des Drives de l’Insertion, parrainée par Thomas Levet. Cette journée, où management et handicap sont au cœur des échanges, vise à faire évoluer les mentalités.

Lancé en 2011 par l’association CED-Hanploi, cet évènement accompagne les entreprises dans le développement de leur politique handicap, en impliquant activement leurs collaborateurs et managers lors d’une journée de sensibilisation, autour du golf. C’est parce que depuis tout temps, le sport permet aux hommes de développer l’esprit d’équipe, l’entraide et l’écoute, que l’association CED-Hanploi a souhaité suivre cet axe pour développer une action de sensibilisation auprès des collaborateurs. En rassemblant le temps d’une journée, collaborateurs et handigolfeurs, les organisateurs de l’évènement et les entreprises partenaires ont à cœur de démontrer que le handicap n’est pas un frein à la réussite d’une équipe, que ce soit au bureau… ou sur le green. Cette année, afin de plonger les collaborateurs dans le cœur du sujet, les Drives de l’Insertion s’ouvriront par une table ronde intitulée « Quand la sensibili-sation au handicap passe par le sport » où différents acteurs experts du handicap, de l’emploi et du sport, expliqueront en quoi le sport est un outil de sensibili-sation performant. Suivra ensuite une conférence animée par Charles Gardou, Anthropologue et Professeur à l’Université Lumière Lyon 2, qui présentera l’évolution du regard porté sur le handicap à travers le temps.

La sensibilisation au handicap en pratique…sur un parcours de 18 trous

Suite au succès des deux dernières éditions des Drives de l’Insertion, les managers auront de nouveau l’occasion de partager leur passion avec les golfeurs de l’association Handigolf. Réunis au sein de la même équipe, golfeurs valides et en situation de handicap participeront ensemble, à une compétition sous la forme d’un shot gun de 18 trous. Comme l’a constaté Thomas Levet, vainqueur de l’Alstom Open de France 2011 et parrain des Drives de l’Insertion 2013, ces rencontres permettent à chacun de voir que le handicap n’en est pas un pour être performant. « En jouant avec les handigolfeurs, j’ai, dans un premier temps, été très surpris par leur très bon niveau de jeu et par leur technicité bien au point », indique Thomas Levet. « […] La seconde chose qui m’a vraiment interpellé, c’est le moral d’acier de ces joueurs. Je n’ai jamais rencontré des personnes aussi positives et motivées pour atteindre l’objectif fixé et ce, quelque soit leur âge ou leur han-dicap. […] Ce moral d’acier est incontestable-ment une force pour l’entreprise ».

Retrouvez plus d’informations sur les Drives de l’Insertion sur : www.drivesdelinsertion.fr