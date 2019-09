Quand la musique rend sourd…

Eric Clapton, Sting, Cher, Bono… Autant de stars qui aujourd’hui souffrent d’acouphènes et de pertes auditives. En moyenne, 30% des musiciens de rock et de variété seraient dans ce cas ! Alors si vous aussi faites de la musique, jouez donc. Mais pas trop fort… Mais attention, le Rock n’est pas seul en cause, loin s’en faut. La proportion des invalides auditifs atteint en effet 52% des joueurs professionnels de classique. Ces troubles portent même un nom : Music-Induced Hearing Loss, pour « perte auditive causée par la musique ».

Exposés aux sons saturés d’une guitare électrique, d’une batterie ou aux aiguës d’un violon, très peu d’artistes avouent leurs pertes auditives. En cela ils ne donnent pas forcément le bon exemple aux milliers de musiciens amateurs. Il existe pourtant, des solutions. Alors si vous jouez régulièrement ou allez souvent en concert, portez des bouchons d’oreilles. Vous en trouverez en pharmacie, et les audioprothésistes vous proposeront même des dispositifs encore plus efficaces. Le bruit sera très assourdi, mais vous continuerez de pouvoir parler à vos voisins en écoutant la musique. Et surtout, vous ressentirez toujours les fameuses vibrations musicales. Ce conseil vaut d’ailleurs également pour les amateurs de soirées en boîte de nuit.

(Source : Audio Actu)