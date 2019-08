Quand culture et santé vont de pair

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports et Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication ont signé hier, jeudi 6 mai 2010, la Convention “Culture et Santé”. Depuis plus de 10 ans, le ministère de la Santé et des Sports et le ministère de la Culture et de la Communication conduisent une politique commune d’accès à la culture pour tous les publics en milieu hospitalier.



La volonté des ministères chargés de la Santé et de la Culture de poursuivre cette politique s’inscrit dans le cadre de réformes en cours des territoires de santé. Pour la première fois, le dispositif de la convention “Culture et Santé” s’étend aux établissements médico-sociaux, à titre expérimental.

En région, le partenariat interministériel se décline au travers de conventions signées entre les Directions régionales des affaires culturelles et les nouvelles Agences régionales de la santé. De nombreux établissements hospitaliers ont intégré dans leurs contrats d’objectifs et de moyens, des politiques culturelles d’excellence. Ces dernières concernent tous les champs culturels et artistiques : le spectacle vivant, l’architecture, le patrimoine, les arts plastiques, les musées, le livre et la lecture, la presse écrite, le cinéma, la musique, les pratiques numériques. Le public visé englobe l’ensemble de la communauté hospitalière : personnes hospitalisées, familles, professionnels de santé.

Il s’agit à la fois de promouvoir toutes les actions favorisant le rayonnement et la visibilité de la thématique “culture et santé”, qui participe à l’objectif d’« une culture pour chacun », et aussi de développer le partage d’expériences entre les acteurs, grâce notamment à un projet de site internet dédié. La convention encourage aussi la création d’une fondation pour favoriser le

mécénat.

Les deux ministères veilleront étroitement à la mise en oeuvre de cette convention, en partenariat avec la Fédération hospitalière de France qui constitue un interlocuteur privilégié sur ce sujet.