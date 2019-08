Quand culture et loisirs riment avec handicap

Handica Lyon, le rendez-vous incontournable du Handicap, de la Dépendance et du Soutien à domicile, se déroule les 10, 11 et 12 juin prochains à Eurexpo. En France, 12 millions de personnes de plus de seize6 ans ont au moins une incapacité, une limitation déclarée ou une invalidité reconnue. Face à cette réalité, le salon Handica s’efforce de répondre aux attentes des professionnels et du grand public. Pour cette 15ème édition, près de 250 exposants français et étrangers apporteront aux 20 000 visiteurs attendus, des solutions leur permettant, dans tous les domaines, d’aspirer à une vie plus autonome.

Afin de faire découvrir au public « le talent » dans une toute nouvelle dimension, Handica est rythmé par des performances artistiques, culturelles et sportives. L’émotion, l’humour et la virtuosité revêtiront alors des aspects insoupçonnables. Pour ce faire, Handica s’est entouré d’artistes désireux de créer une synergie entre leurs talents afin de montrer que culture et sport peuvent rimer avec handicap.

La programmation originale permet de découvrir une nouvelle forme d’expression où le handicap

apporte un souffle de créativité et une matière à voir.

Les villages « Destination Evasion » et « Destination Culture » proposent des vacances adaptées aux personnes à mobilité réduite avec séjour en pleine nature et découvertes de sites culturels accessibles (musées, expositions, cinémas). Des plateaux de spectacles vivants (Klaus Compagnie, La Puce à l’Oreille, démonstrations de chiens guides et d’assistance…), des ateliers peintures (Art’Prime) en passant par des expositions (« Chemins de Traverse », « Au autre Regard »…), une ludothèque ou encore des clowns ambulants, chaque âge est séduit !

Le salon accueillera également cette année, le 4ème festival du Court Métrage Handica-Apicil 2009 destiné à promouvoir en images, les réalités et les représentations du handicap. La remise des prix aura lieu le jeudi 4 juin dans les salons de l’Hôtel de ville de Lyon (cf focus page 2).

Des ateliers bien-être (formation de soins esthétiques pour personnes aveugles et malvoyantes) et sensoriel (atelier spécialisé sur le goût, apéro signes, livres pour sourds et malentendants…) sont également proposés.

Enfin, un baptême de 4×4, du hand en fauteuil ou encore un mur d’escalade attendent les visiteurs les plus sportifs !

L’accès au salon est gratuit

Plus d’informations et programmes détaillés sur www.handica-expo.com