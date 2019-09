Quand Bachelot juge “Alli”

“C’est un produit qui doit être utilisé avec précaution et les autorités sanitaires n’auraient pas autorisé sa vente sans ordonnance sans un certain nombre de précautions”, a déclaré la ministre de la Santé.

Roselyne Bachelot s’est déclarée prête à défendre les pharmaciens qui pourraient faire l’objet de poursuites pour avoir refusé de vendre des pilules Alli à des personnes n’en ayant manifestement pas besoin. “Le pharmacien, c’est un homme ou une femme de santé publique. […] Il a le droit et même le devoir de refuser une vente si elle est contraire à la santé de la personne.”

Pas plus de six mois

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) souligne sur de son côté que ce produit est “indiqué en association à un régime modérément hypocalorique et pauvre en graisses, dans le traitement du surpoids chez l’adulte” et incite les patients à consulter un médecin pour effectuer un bilan de santé général et précise que la durée du traitement ne doit pas dépasser six mois.