Quand apparence rime avec compétence

Depuis quelques années, émerge une prise de conscience de l’importance de la communication non verbale dans les interactions sociales et par conséquent du rôle de l’image de soi dans la recherche d’emploi. Les personnes porteuses de handicap sont victimes de préjugés et surtout de l’analyse que l’on fait de leur apparence. De ce fait, elles souffrent fréquemment d’une mauvaise estime de soi. Pour que le regard des autres et surtout celui des recruteurs changent, il est nécessaire d’apprendre à ces personnes à maîtriser les codes de l’image de soi. Cette dernière associée au terme de « look » est une véritable carte de visite, d’autant que l’on n’a pas deux fois l’occasion de faire une première bonne impression.

Convaincre et séduire

L’importance de la tenue vestimentaire et du soin apporté à son apparence, jouent un rôle beaucoup plus important dans la vie professionnelle et le déroulement d’une carrière qu’il y a quelques années. En effet, une image de soi cohérente et bien maitrisée permet non seulement de s’intégrer dans un milieu professionnel, de se positionner dans l’entreprise et de légitimer sa fonction, mais également de rassurer son interlocuteur, de servir de support aux valeurs de l’entreprise, en fait de convaincre et de séduire… Car l’image qu’un salarié donne par ses vêtements et sa présentation, influence la façon dont on va imaginer ses compétences et celles de ses produits. A contrario, une tenue mal adaptée ou négligée peut créer un décalage gênant entre l’image affichée et les qualités attendues.

Mettre en cohérence son savoir-faire et son savoir-être.

Le conseil en image permet de valoriser la personne, de la rendre actrice de sa vie, de renforcer son estime de soi, de lui apprendre à user de sa séduction comme un atout relationnel, et de mettre en cohérence son savoir-faire et son savoir-être. Des coachs-conseil en image, ayant reçu une formation spécialisée leur permettant d’exercer leur métier auprès de public spécifique, accompagnent ces hommes et ces femmes dans la valorisation de leur être en prenant en compte les problématiques du paraître. Pour ce faire, ils pratiquent une écoute active afin de bien déterminer les besoins spécifiques de chacun et adaptent leurs outils en conséquence.

Le Conseil en image offre un éventail de prestations allant du simple conseil à la prise en charge globale :

– colorimétrie ou test des couleurs : Une gamme d’étoffes permet de déterminer les couleurs de vêtements, de cheveux, de maquillage, et d’accessoires qui ont pour effet d’illuminer le visage et de mettre le plus en valeur la personne

– conseils cosmétiques et maquillage

– apprendre à se maquiller de façon simple et efficace

– conseils morpho coiffure et accompagnement chez le coiffeur

– détermination d’un style vestimentaire propre à chacun

– le bon ajustement du vêtement

– conseils pour avoir une tenue professionnelle : assemblage des motifs, des couleurs, des matières en cohérence avec la personne, le poste et l’environnement.

– tri de la garde robe et mise au point d’une organisation

– accompagnement dans les magasins pour sélectionner les vêtements répondant au style, aux envies, aux besoins et au budget de chacun

– hygiène personnelle et vestimentaire

Au-delà de chacun de ces services et outils, le conseil en image apporte un nouveau regard sur soi et sur l’image que l’on renvoie au quotidien. Il permet donc à tout à chacun de :

– prendre conscience de l’image véhiculée dans un cadre professionnel : suis-je crédible, professionnel et suffisamment leader pour ce poste ?

– apprendre à maîtriser et jouer de ces codes vestimentaires et sociaux.

– mieux communiquer pour mieux s’adapter au poste prétendu, dans le respect de sa personnalité.

L’ensemble des études psychosociologiques effectuées sur le recrutement indiquent qu’à CV et compétences égales, c’est l’apparence du candidat qui fera toute la différence ; des professionnels de l’image vous accompagnent désormais dans votre plan de carrière.

