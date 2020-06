Pyrénées-Orientales: opération paquets cadeaux de l’APF

L’Association des Paralysés de France, délégation des Pyrénées-Orientales, recherche des bénévoles pour sa traditionnelle opération paquets cadeaux, qui se déroulera du 23 novembre au 24 décembre prochains dans les magasins suivant : Nature et Découverte, immeuble de la FNAC Perpignan (place de Catalogne) et à Maxi Toy (zone commerciale Cap Roussillon, derrière Carrefour Claira). Renseignements et inscription : APF, 04 68 52 10 41, aux heures de bureau ; ou laisser un message sur le site de l’association : dd.66@apf.asso.frLes sommes récoltées serviront à l’action de l’association envers les personnes en situation de handicap du département