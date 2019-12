Pyramide Handicap International le 28 septembre

Comme chaque année, Handicap International organisera une pyramide de chaussures place Bellecour samedi 28 septembre prochain.

Nouveauté cette année : l’ESSSE (école santé social sud-est) organisera en partenariat avec Handicap International une « mini pyramide » dans le hall de l’ESSSE Lyon (20 rue de la Claire, lyon 9) sur les journées des jeudi 26 et vendredi 27 septembre prochain !

Ce projet est à l’initiative d’étudiants infirmiers de deuxième année, soutenus par leurs formateurs. L’objectif est que chacun, salariés et étudiants, apporte une paire de chaussures qui iront ensuite grossir la pyramide place Bellecour ; des étudiants et bénévoles d’Handicap International seront présents pour informer et proposer de signer une pétition.