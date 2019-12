Publicité pour l’alcool sur Internet: les associations protestent

Alors que l’autorisation de la publicité pour l’alcool sur Internet est en discussion au Sénat, quatorze associations, dont la Ligue contre la violence routière, la Ligue nationale contre le cancer ou la Société française de santé publique, s’y opposent dans une lettre ouverte au président de la République. Quatorze organisations et huit personnalités viennent d’adresser une lettre ouverte au président de la République réclamant le maintien de l’interdiction de la publicité pour l’alcool sur Internet.

Cette lettre constitue une action contre le projet de loi “Hôpitaux, patients, santé et territoires” en cours de discussion au Sénat après avoir été adoptée par l’Assemblée nationale en mars dernier. Celle-ci contient un amendement en faveur de la publicité pour l’alcool sur Internet, pour le moment adopté par les députés et soutenu par le gouvernement. Si la lettre adressée à Nicolas Sarkozy n’a que valeur d’avis, Anne-Marie Payet, sénatrice de la Réunion (Union centriste) et signataire de la missive, a déjà affirmé sa volonté de présenter un amendement de suppression de la publicité pour l’alcool sur internet.