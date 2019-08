Publication des actes des 4émes Assises nationales de l’accessibilité

Les actes des 4émes Assises nationales de l’accessibilité sont disponibles. Tous les deux ans se tiennent le salon Autonomic à Paris et les Assisses Nationales de l’accessibilité. L’année 2010 a donc été l’année des 4émes Assises nationales de l’accessibilité lors du salon Autonomic qui a eu lieu les 9, 10 et 11 juin 2010. Ces assises s’inscrivent parfaitement dans les travaux voulus par le Gouvernement pour ce cinquième anniversaire de la loi.

Les Assises de l’accessibilité sont devenues le rendez-vous régulier de l’ensemble des acteurs de l’accessibilité dans tous les domaines du cadre bâti, du transport, de la voirie et de l’urbanisme mais aussi du secteur social, médical et paramédical. Elles permettent de faire le point de l’état d’avancement des réalisations en matière d’accessibilité et d’évoquer les secteurs à expertiser. Elles constituent aussi un temps d’échanges entre les acteurs que sont les professionnels, les élus, les associations et les administrations.

Retrouver la publication des actes ici