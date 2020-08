Psycho-traumatisme de l’enfant : Bientôt un centre dédié à Versailles

Un Groupement d’Intérêt Public pour la prise en charge du psycho-traumatisme de l’enfant à Versailles

Le 6 juillet dernier, le Département des Hauts-de-Seine a voté la constitution d’un Groupement d’Intérêt Public avec le Département des Yvelines (voté le 17 avril par les élus yvelinois) et le Centre Hospitalier de Versailles. Objectif : Mieux organiser la prise en charge du psycho-traumatisme chez l’enfant, avec à terme la création d’un Centre dédié. Structure qui pourrait devenir un centre de référence et de ressources sur le psycho-traumatisme de l’enfant et de l’adolescent, au plan départemental mais également au plan national.

Ainsi, en appuyant le caractère stratégique et prioritaire de la prise en charge psychologique et médicale des enfants, le Centre permettra d’agir au-delà des missions de prise en charge socio-éducative, psychologique et matérielle confiées aux Départements.

Les principaux objectifs du centre ont été définis suite à une concertation avec divers acteurs du territoire appartenant à différentes disciplines (professionnels de l’ASE, pédopsychiatres, psychologues, associations, experts…). En voici les principaux axes :

• assurer la pluridisciplinarité et la coordination des prises en charge médicales, paramédicales, éducatives et sociales,

• assurer un continuum dans le parcours de l’enfant victime de psycho-traumatisme à travers la détection, la prévention, l’évaluation, la prise en charge et le suivi de son parcours et du projet global de prise en charge,

• articuler une offre courte de prise en charge de psycho-traumatisme, et la coordination de parcours plus longs avec les partenaires du territoire,

• assurer une mission de formation, de sensibilisation des professionnels et des familles, ainsi que de soutien à la recherche sur le psycho-traumatisme, et ce afin d’enrichir les pratiques de prise en charge au sein du Centre, mais également au niveau des territoires interdépartementaux,

• contribuer aux travaux de recherche au niveau national.

Ce Centre aura également pour but d’alléger les besoins d’interventions de pédopsychiatres, dont le secteur est déjà saturé du fait d’une carence de praticiens subie sur l’ensemble du territoire national. Il s’appuiera pour cela sur la formation de l’ensemble des acteurs amenés à suivre les mineurs à la détection, l’évaluation et la prise en charge du psycho-traumatisme.

Le Centre disposera d’une implantation physique dans les locaux du Département des Yvelines à Versailles. Il opérera en lien avec le réseau de structures existantes réparties sur le territoire interdépartemental.

Pour mener à bien ce projet, le Groupement d’Intérêt Public travaillera à partir du 1er septembre 2020 sur la mise en place de ce Centre. Des représentants des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, du Centre hospitalier de Versailles, et de structures référentes dans le domaine du psycho-traumatisme chez l’enfant constitueront les membres du Groupement. Ils définiront les axes de formation, de recherche et de communication en vue de l’ouverture du Centre et en sélectionneront les partenaires.

Par ailleurs, le groupement sera doté d’un Conseil scientifique et d’orientation composé de professionnels et représentants d’instances reconnues œuvrant dans le champ du psycho-traumatisme, d’associations de parents d’enfants souffrant de psycho-traumatisme, ou encore de personnalités et d’autorités qualifiées.

