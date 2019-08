Le rendez-vous du recrutement « Provence contact’emploi» est de retour le jeudi 29 avril, de 9h à 17h au Palais des congrès de Digne-les-Bains. Pour mémoire, l’année dernière, plus de 5 000 candidats s’étaient rendus au forum pour rencontrer quelques 130 recruteurs. Cette manifestation sera le théâtre d’un dialogue ininterrompu entre employeurs et candidats à l’emploi. Plus de 100 collectivités et entreprises proposeront de nombreux emplois touchant la plupart des secteurs d’activités à tout niveau de qualification et à tout degré d’expérience. Ne ratez pas le forum emploi incontournable de la région PACA ! Une chance à exploiter sans hésitation pour bâtir un solide avenir professionnel…