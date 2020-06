Provence-Alpes-Côte d’Azur expose au salon HANDICA Lyon

Le jeudi 24 mars 2011, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur lançait officiellement son site web : www.handitourismepaca.fr, le premier site labellisé AcessiWeb niveau Or – 2010. La forte mobilisation des associations représentatives du monde du handicap, celle des acteurs du tourisme engagés dans la démarche “tourisme et handicap” et des institutionnels de toute la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, étaient à la hauteur du niveau de ce nouveau média.

Aujourd’hui, l’action du CRT en faveur du public des personnes en situation de handicap se poursuit. Il se mobilise avec les Départements des Alpes-de-Haute Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Var ainsi que l’Office du Tourisme de Toulon au prochain salon Handica qui se tiendra du 8 au 10 juin à Lyon – Eurexpo.