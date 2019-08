Protégez vos oreilles

Alors que les vacances d’été se profilent, il est bon de rappeler que nos oreilles sont fragiles et que nous les mettons souvent à rude épreuve pendant l’été, parfois sans le savoir. Pour sensibiliser le public et limiter les risques, Audition Conseil rappelle les recommandations de base.

– Pour les amateurs de sensations aquatiques : Lorsque l’on subit la pression du vent ou que l’on nage en eau profonde, cela peut endommager le tympan. L’eau entre dans l’oreille et ne s’évacue pas toujours correctement. Les bactéries stagnent et peuvent créer des otites (infections de l’oreille). En plongée, les différences de pressions créent des barotraumatismes qui peuvent endommager de façon irréversible l’audition. Symptômes : démangeaisons, sentiment de blocage, baisse d’audition, douleur. Précautions : Utiliser des bouchons d’oreilles, sécher les oreilles pour en éliminer l’eau à l’entrée, ne pas faire de plongée avec le froid ou la congestion des sinus – car cela provoque une pression supplémentaire sur l’oreille interne – face au vent, couvrir les oreilles avec une hotte en Néoprène et des bouchons d’oreilles.

– Pour les amoureux de musique : Les oreilles arrivent à supporter le bruit mais à une certaine limite qui se mesure en décibel. L’oreille est en danger au delà de 85dB, cela peut endommager le tympan. Le bruit détruit les cellules nerveuses, avec pour résultat une perte progressive du capital auditif. Symptômes : bourdonnements, baisse d’audition, douleur. Précautions : S’éloigner des enceintes. Utiliser des protections auditives spécifiques pour l’écoute de la musique. Les bouchons en mousse ne sont pas adaptés car ils absorbent les aigus et laissent passer les basses. Faire des pauses auditives de quinze minutes toutes les deux heures, prendre connaissance des volumes sonores diffusés dans les établissements de Nuit (maximum légal de 105 dB). Et pour toute l’année, ne pas dépasser une heure d’écoute à la moitié du volume maximal des appareils d’écoute de musiques.

– Pour les voyageurs aériens : En avion, les oreilles bourdonnent et deviennent douloureuses. Elles souffrent du changement de pression barométrique. Habituellement, la pression de l’air à l’intérieur de l’oreille est la même qu’à l’extérieur. En altitude, il y a une différence de pression entre l’air à l’avant du tympan et l’air à l’arrière du tympan. La trompe d’Eustache, sorte de canal d’air à double sens, tente alors de réguler ces différences de pression de part et d’autre du tympan. Ces différences peuvent être accentuées en cas de nez bouché, d’allergie… Symptôme : bourdonnements, sensation de craquements, douleur. Précautions : Faire travailler sa mâchoire avec un chewing-gum ou en baillant, prendre un bain chaud ou inhaler des vapeurs d’eau, utiliser un pulvérisateur nasal avec l’ordonnance d’un ORL, utiliser les solutions Manœuvre de Valsalva : on se pince le nez et on souffle.

