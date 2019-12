Promouvoir le STPA : prochaine édition des Trophées HandiResponsables du Réseau Gesat le 15 décembre à Paris

Ces récompenses, spécifiquement dédiées aux ESAT/EA, sont une initiative unique pour valoriser et promouvoir le secteur du travail protégé et adapté. Par le biais de cet événement – qui existe depuis 2011 – et en reconnaissant leurs savoir-faire, le Réseau Gesat contribue au changement de regard porté sur les capacités et les compétences des travailleurs handicapés.

Avec les Trophées seront distingués des projets remarquables de structures ayant su, dans le cadre de leurs missions premières, permettre aux travailleurs de réaliser des prestations à haute valeur ajoutée, au plus près de la demande des donneurs d’ordres, privés et publics. Nouveaux process, formations, regroupements, nouveaux services…

Ainsi, lors de la dernière édition, ont été primés par exemples :

– La Ferme de Chosal en Haute-Savoie qui gère la plantation et l’entretien de stations d’épuration biologiques – les filtres étant des roseaux – pour la Communauté de communes du Pays de Cruseilles ;

– L’ESAT Cotra situé dans les Yvelines qui effectue le traitement administratif des notes de frais, courrier et paiement des 900 salariés du groupe GlaxoSmithKline ;

– Les Esat Hoffer & Esat Betty Launay des Hauts-de-Seine qui développent la conception et la fabrication de vêtements techniques adaptés aux nourrissons prématurés ou de petit poids pour l’AP–HP.

Les prestations sont soutenues dans leur candidature par une entreprise ou collectivité cliente, ce qui permet également d’initier ou de développer des liens économiques avec les donneurs d’ordre.

Avec ses Trophées HandiResponsables, le Réseau Gesat poursuit son inscription dans un processus engagé depuis la création de l’association il y a 30 ans : faciliter la rencontre économique entre les ESAT/EA et les entreprises et collectivités, et promouvoir le secteur du travail protégé et adapté.

Ce qu’en pensent les lauréats :

Emmanuel MOSSE, Directeur de La Ferme de Chosal (Haute-Savoie), lauréat du Prix Adaptation 2013 :

« Avec la remise des trophées pour notre programme sur la phragmiculture, dans la catégorie “Innovation”, j’ai vu des visages reconnaissants et des partenaires fiers d’être aussi des acteurs économiques à nos côtés.

Le président de la Communauté de communes, associé à la remise du trophée, a porté depuis un regard différent sur notre capacité professionnelle et technique. Nos marchés avec la collectivité se sont développés.

Le représentant des travailleurs n’avait jamais pris le train et vu Paris, ce fut une belle opportunité. Sa volonté de travailler “comme les autres”, sans stigmatisation, a été possible par la reconnaissance et la valorisation des compétences que représente aussi cette cérémonie des Trophées. Un grand merci aux organisateurs. »

Cécile REUSSE – Directrice des Esat Hoffer & Betty Launay (Hauts-de-Seine) – Grand Prix de la 2e édition :

« Quant aux suites du prix reçu, elles ont été fructueuses : visibilité accrue du travail effectué par les personnes accueillie (…) , accroissement des commandes dans le secteur primé (..) mais aussi hors secteur ! (…), plusieurs manifestations d’intérêt notamment de la part du Groupe ALLIANCE HEALTHCARE. Et un sentiment de valorisation de l’ensemble des personnes accueillies, qu’elles aient participé ou non à la production concernée.

On distingue ainsi combien les retombées d’un tel prix apportent à la structure dans son ensemble, sans se limiter au seul domaine d’action primé. En ce sens, nous souhaitons aux futurs lauréats autant de succès que nous ! »

