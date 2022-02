Promouvoir le handisport : Un guide des parasports à destination des élus

Ecouter article Ecouter article

Créé par le Comité Paralympique et Sportif Français, le guide des parasports à destination des élus est désormais disponible. Son objectif principal : promouvoir le handisport pour les personnes en situation de handicap.

Créé par le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), avec le concours de l’Association Nationale des élus en charge du sport (ANDES) et du ministère des Sports, le “Guide des parasports pour les élus aux sports” est désormais disponible. Il a pour objectif principal de promouvoir le handisport. La genèse de ce projet provient d’un double constat établi à la fois sur l’état de la pratique sportive des personnes en situation de handicap et sur l’expression des besoins dans le domaine des parasports pour les élus aux sports. Parmi les thèmes abordés dans le guide : l’accueil des personnes en situation de handicap dans les fédérations, le soutien à la pratique ou encore des données chiffrées primordiales quant à la pratique sportive des personnes en situation de handicap.

Une pratique pas encore assez développée

L’un des constats qui a en partie engendré la parution de ce guide découle des chiffres concernant la pratique sportive des personnes en situation de handicap. En effet, 48 % d’entre elles ne pratiquent pas d’activité physique et sportive, contre seulement 34 % dans le milieu ordinaire. Or, le CPSF rappelle que la pratique du sport est quelque chose de très important pour tout individu (connaissance de soi, bien-être psychique, forme physique….). Et ceci est d’autant plus valable pour les personnes porteuses de handicap qui peuvent ainsi développer leur autonomie. Mais ce n’est pas tout, une activité physique peut être un outil d’appréhension du handicap et de santé publique. Tout ces éléments montrent qu’il est important de promouvoir davantage le handisport.

Des objectifs clairs et précis pour mettre en avant les élus aux sports et promouvoir le handisport

Selon le CPSF, la position centrale de la commune confère un rôle essentiel à l’élu aux sports dans la mise en place de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. C’est dans le but permanent de promouvoir le handisport, que ce guide dégage quatre objectifs clairs :

Apporter des clés de compréhension à travers quatre grandes thématiques.

Accompagner les politiques publiques parasportives et acculturer les élus aux singularités du parasport.

Proposer des solutions différenciées selon les types de collectivités (communes de taille plus ou moins grande).

Valoriser les bonnes pratiques identifiées sur les territoires.

Les Jeux Olympiques Paralympiques de Paris 2024 en ligne de mire

Cet objectif de promouvoir le handisport s’inscrit logiquement dans la continuité qui mènera la France à l’organisation des Jeux de Paris en 2024.

Des ambitions confirmées par Marie Amélie Le Fur, présidente du CPSF : « L’ambition de développer largement l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap est désormais une priorité partagée. La dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 y est pour beaucoup ». Des propos complétés par le président de l’ANDES : « Au seuil des Jeux Paralympiques de 2024, les acteurs du sport, et en particulier les collectivités locales, agissent pour amplifier les actions en faveur de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap ».

Pour consulter le guide des parasports : https://indd.adobe.com/view/dfe411eb-2dcb-4861-bd59-6bfb2043f4de

Tom VIGNALS