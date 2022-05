Promenades confort Savoie : Un regard différent sur la randonnée

Ecouter article Ecouter article

En Savoie, tout un réseau de promenades confort, pour tous les niveaux, est proposé aux personnes à la recherche de randonnées faciles à pratiquer et accessibles à tous, y compris avec un handicap.

Parcourir les chemins de Savoie et se balader sans forcer dans des lieux attractifs quelles que soient les aptitudes physiques des participants : c’est que permettent les « promenades confort » développées par le département de la Savoie et l’Agence Alpine des territoires depuis 2007. Nous avons échangé à ce sujet avec Gérard Thiévenaz, chargé de développement sur la démarche confort d’usage en Savoie.

Quelle est l’origine des promenades confort ?

Les promenades confort viennent avant tout d’un constat, en Savoie, mais vrai pour la plupart des départements de montagne : Nous avons tous des milliers de kilomètres de randonnée adaptés à des marcheurs, de populations locales et touristiques. Mais une bonne part de ces publics, qu’ils soient en situation de handicap ou non, qu’ils aient des aptitudes physiques ou pas, ont en fait très peu de lieux pour se balader tranquillement, flâner. D’où cette démarche de développer des promenades confort, en adoptant une approche très ouverte de l’accessibilité, pas axée sur le handicap mais dont le handicap fait partie.

Une promenade confort, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit de balades destinées à tous, y compris à tout public ayant des besoins particuliers, dans une démarche de confort d’usage. On sait qu’il y a plus ou moins 35 à 40% du public français qui rencontre des difficultés pour marcher : les personnes en situation de handicap, mais aussi les enfants en bas âge, les parents avec poussette, les personnes âgées, les personnes fatiguées, les non-sportifs… sans parler des personnes qui sont juste les promeneurs du dimanche et qui sont à la recherche d’une promenade tranquille. C’est donc cela que nous proposons à travers les promenades confort Savoie : des balades attractives, facilement réalisables et accessibles à tous. L’objectif est aussi de changer l’image de la randonnée montagne difficile, et de montrer que l’on peut accéder facilement à des lieux extrêmement attractifs quelle que soit notre condition physique. Par exemple, il est possible de faire des promenades confort à 2000 mètres d’altitude dans le parc de la Vanoise. Le challenge c’est de proposer ces promenades confort dans des lieux très variés, avec également, sur environ un tiers des balades, des supports pédagogiques, ludiques ou artistiques qui permettent de se cultiver ou de se divertir.

On peut citer ainsi le sentier artistique de Hautecour, qui est parsemé d’œuvres artistiques en plein air. Autre balade ludique : à Rivièr’Alp ; Les Échelles-entre-deux Guiers, où l’on peut découvrir l’histoire des hydromachines à travers un parcours thématique composé d’énigmes.

Dans quelle mesure ces balades sont-elles adaptées aux différents types de handicaps ?

Nous avons établi un cahier des charges très précis que nous mettons en place sur chaque balade et que nous entretenons ensuite. Cela commence par un chemin relativement large pour que l’on puisse évoluer facilement côte à côte et échanger tout en se promenant. Il s’agit aussi de limiter les obstacles et irrégularités au sol. En matière de pente, on peut aller jusqu’à 15% mais on dépasse rarement les 10% et sur des zones très réduites. Outre l’accessibilité physique, nous veillons aussi à l’accessibilité des mobiliers qui se trouvent sur les sites : panneaux d’information, signalétique, tables, bancs et supports d’interprétation… qui doivent être adaptés aux publics ayant des difficultés de compréhension et aux personnes étrangères.

Chaque promenade confort est associée à une fiche descriptive qui fournit des informations pratiques, techniques et culturelles, y compris sur les activités et lieux d’intérêt aux alentours.

Combien y a-t-il de promenades confort en Savoie aujourd’hui ?

Aujourd’hui, nous proposons 34 promenades confort en Savoie. Une quinzaine d’autres sont en travaux et seront bientôt opérationnelles, dont deux ou trois avant l’été. Nous partons toujours de parcours existants, qui ont déjà un profil « confort », pour élaborer une nouvelle promenade.

Toutes les promenades confort peuvent être consultées sur ordinateur et sur les appareils mobiles depuis ce lien : https://carto.agencealpine.io/carte_web_promenade_confort/

Cela permet à chacun de les localiser facilement, partout du moment qu’il y a une connexion, et d’obtenir toutes les informations utiles qui s’y rapportent. L’intérêt de cette carte repose également sur le fait qu’on peut la partager de manière simple et rapide, et obtenir à partir de ce support interactif une fiche descriptive de chaque balade à télécharger librement.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Les promenades confort de Savoie sont toutes labellisées en tant que telles par le département. Si d’autres territoires souhaitent s’inspirer de cette démarche, nous y sommes tout à fait ouverts et nous pouvons bien sûr les accompagner dans le cadre d’un échange de bonnes pratiques. L’essentiel étant de bien respecter l’esprit et la cohérence globale du label, afin que toutes les promenades confort se valent, où qu’elles se situent.

En photo : La Savoie compte aujourd’hui 34 promenades confort répertoriées sur une carte interactive.

Article publié dans le magazine Handirect hors-série n°1 spécial tourisme et loisirs accessibles : À télécharger en cliquant ici

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com