Avec Tech4 inclusion, Pulsalys boost les projets scientifiques inclusifs

Appréhender les grands enjeux du XXIème siècle, positionner l’homme au cœur de la réflexion, bâtir un monde plus inclusif… Autant de d’approches qui peuvent donner aux technologies issues de la recherche scientifique une dimension plus « humaniste ».

Depuis 2014, PULSALYS, la SATT de Lyon – Saint Étienne identifie et accompagne des projets ( inclusifs ) développant des technologies destinées à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap physique, mental ou d’exclusion sociale. Un bouquet de thématique d’avenir qui fera l’objet d’un appel à projets lancé conjointement par PULSALYS et l’Université de Lyon au mois de septembre 2018. L’objectif est d’identifier les technologies qui sont au service de l’inclusion de tous dans notre société.

Qu’elles soient issues des laboratoires de Sciences Humaines et Sociales, des sciences de l’ingénieur ou du numérique, ces technologies intègrent aujourd’hui une dimension plus « humaniste » avec l’Homme au cœur de la réflexion.

Psychologie, sociologie, économie, urbanisme, culture, art ou encore linguistique, toutes ces disciplines sont sources de projets innovants pouvant s’appuyer sur la digitalisation afin de proposer un nouveau produit ou service qui apporte à la fois une réponse tangible à un besoin identifié et contribuent au développement économique du territoire.

« Par définition, tous les laboratoires apportent des connaissances nouvelles, quelles soient inspirées des mondes anciens ou qu’elles aient pour objet de penser le monde de demain. Qu’elles soient concepts ou technologies, elles sont sources d’inspiration pour dessiner les produits et services attendus par la société, et sources de valeur économique.», souligne Sophie Jullian, Présidente de la SATT PULSALYS.

Quelques projets technologies inclusifs, soutenus par PULSALYS :

CIRCLES, par Amine Metani, chercheur à l’ENS et Vance Bergeron, Directeur de recherche CNRS à l’ENS à l’initiative du projet.

Technologies & innovations au service de la mobilité ou de la pratique sportive de personnes en situation de handicap moteur.

Circles est un projet de startup issu des travaux de recherche en neuro-rééducation de l’équipe du Dr. Vance Bergeron, au laboratoire de Physique de l’École Normale Supérieure (ENS) de Lyon. Il part d’un double constat : l’existence de technologies abordables et matures qui se cantonnent à des preuves de concept, sans jamais atteindre la communauté des patients ; et la nécessité vitale pour les personnes handicapées de faire de l’exercice physique afin de se maintenir en bonne santé physique et psychologique. Circles se fixe comme objectif de redonner de la mobilité aux membres paralysés, grâce aux dernières avancées scientifiques en rééducation neurologique.

Ses applications :

Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de : Paraplégies – Tétraplégies – Hémiplégies (AVC)

DIGITRACK, par Jean-René Duhamel, Directeur de recherche à l’Institut des Sciences Cognitives (ISC) à l’origine du projet avec le Professeur Angela Sirigu.

Technologies & innovations de dépistage et diagnostic précoce de l’autisme.

L’application Digitrack utilisable sur tablette propose une solution simple et efficace pour le dépistage et le diagnostic précoce de certains troubles neurologiques, à destination des professionnels de santé. Développée prioritairement pour l’autisme, cette application s’appuie sur une technologie de mesure indirecte de l’attention visuelle par exploration tactile d’une image. Elle permet d’identifier efficacement les comportements d’évitement visuel caractéristiques de l’autisme, et de fiabiliser son diagnostic à un stade précoce. D’autres troubles neurologiques associés à des troubles de la prise d’information, de l’attention et de la mémoire visuelle, tels que les maladies neuro-dégénératives ou encore la dyslexie, peuvent également être identifiées par cette application.

Ses Applications :

Diagnostic précoce et dépistage de troubles neurologiques :

– Indication prioritaire : autisme

– Indications secondaires : maladie d’Alzheimer, autres maladies neurodégénératives, dyslexie…

– Suivi d’efficacité de médicaments

ALIX & MOI® par Delphine Fabre, Dr en Psychologie Cognitive – Neuropsychologue – Psychothérapeute au CHU du Vinatier à l’initiative du projet de startup.

Technologies & innovations au service de l’insertion et de l’inclusion des personnes en situation de handicap psychique (schizophrénie en particulier).

Le projet Alix & moi® est dédié à l’entrainement cérébral pour les personnes porteuses d’un handicap psychique. L’application compagnon pour smartphone Alix & moi® leur permet d’accéder à une nouvelle méthode d’entraînement cérébral mise au point dans le cadre d’un programme de recherche mené en établissement psychiatrique. Elle est en particulier dédiée aux patients atteints de schizophrénie, ou de toute autre forme d’handicap psychique perturbant les capacités à entreprendre des activités, et vise à maintenir une intégration sociale et/ou professionnelle satisfaisante.

Ses applications :

Prise en charge des troubles psychiques :

– Indication prioritaire : schizophrénie

– Indications secondaires : Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC), dépression, gestion du stress

Appel à projet, Save the date

Afin de poursuivre cette logique d’avenir, la SATT PULSALYS donne aujourd’hui une nouvelle dynamique à son action en lançant dès le mois de septembre 2018 un appel à projets en partenariat avec l’Université de Lyon sur la thématique « Tech 4 Inclusion », afin d’identifier des technologies au service de l’inclusion de tous, et plus particulièrement les personnes en situation de handicap physique, mental et d’exclusion sociale.

A propos de PULSALYS

PULSALYS est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) du territoire de Lyon St-Etienne. Société par Action Simplifiées dotée d’un capital de 1 million d’euros réparti entre trois actionnaires publics (Université de Lyon, CNRS, Caisse des Dépôts et Consignations), PULSALYS s’appuie sur une dotation d’Etat d’un montant de 57 millions d’euros sur 10 ans. Créée en décembre 2013 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) initié par l’Etat, PULSALYS a pour vocation de valoriser la recherche publique par le transfert de technologies vers le monde socio-économique. Pour cela, elle s’appuie sur l’excellence des laboratoires de l’Université de Lyon au sein desquels elle détecte et protège les résultats de recherche à fort potentiel. PULSALYS sélectionne les projets les plus prometteurs et investit dans leur développement technico-économique en intégrant les enjeux industriels, afin de faciliter leur transfert. PULSALYS est également l’une des SATT à intégrer un dispositif d’accélération dédié à la création de startups liées à ses innovations technologiques.

Depuis sa création, Pulsalys, c’est :

– 500 inventions détectées dont 130 projets financés

– 177 actifs de propriété intellectuelle dont 136 brevets

– 46 contrats d’exploitation signés

– 57 startups créées

– 014 M€ investis

