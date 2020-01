Projets inclusifs : Handitech Trophy récompense cinq initiatives

Récompenser les projets inclusifs qui ont du sens : Découvrez les lauréats du Handitech Trophy 2019 !

Le 18 Novembre à Paris, en ouverture de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 2019, s’est tenue la 3e édition du Handitech Trophy chez Bpifrance. Cinq projets inclusifs à hauts potentiels ont été récompensés devant Sophie Cluzel, Secrétaire d’état auprès du Premier Ministre chargée des Personnes Handicapées, et Cédric O, Secrétaire d’état chargé du Numérique.

Cette année, la mobilisation des entrepreneurs sociaux a battu des records, faisant grandir l’écosystème de la Handitech. L’évènement incontournable de l’innovation au service de tous a fédéré les meilleurs projets inclusifs d’avenir avec l’ambition de donner un nouveau sens au progrès technologique, à la fois plus responsable et plus solidaire.

Catégorie Health : CIRCLES

Grâce à la stimulation musculaire, Circles redonne de la mobilité aux membres paralysés de personnes tétraplégiques ou paraplégiques. L’objectif est de leur permettre de retrouver une activité physique quotidienne indispensable pour maintenir une bonne qualité de vie.

Catégorie Mobility / Accessibility : EAZYMOB

EZYMOB est une application autonome pour smartphone qui prend en charge l’utilisateur de chez lui jusqu’à sa destination finale. Parmi les 8 principales fonctionnalités proposées, on peut mettre en avant la localisation de la porte d’entrée dans la rame du RER lorsque cette dernière ne s’ouvre pas automatiquement, la localisation d’une place disponible, l’indication de sortie du train lors de l’arrivée à destination, ou encore des informations sur l’accessibilité des stations empruntées lors de correspondances.

Catégorie Employment : COLLECTIVE SCIENCE

Le programme MACA et son outil Collective Science ont vocation à servir l’inclusion professionnelle des personnes autistes. Il s’agit d’un outil de mesure pour détecter les capacités intellectuelles atypiques. La valorisation se fera par le transfert technologique du dispositif Collective Science, sous forme d’outils RH de recrutement et management, spécialement désigné pour les personnes atteintes de troubles autistiques.

Catégorie AI/Digital : CROCOS GO DIGITAL

Mixant Neurosciences et Deeptech, Crocos développe des solutions pour détecter et cartographier les comportements des enfants et potentiellement remédier aux dysfonctionnements cognitifs des des 5-15 ans. Crocos analyse leurs comportements lors d’exercices de programmation de Robots/Drones, stimulant le cerveau, tout en restant motivant pour les enfants.

Photo : L’équipe de Croco Go

Catégorie Student Project : ENOSKELET

EnoSkelet est un exosquelette de rééducation, une aide médicale discrète qui a pour but de faciliter la vie des enfants atteints de paralysie cérébrale (1 enfant sur 500) en leur apportant rééducation et mobilité au quotidien. Ce qu‘apporte EnoSkelet aux enfants c’est de la mobilité et de l’autonomie au quotidien. Ce sera un dispositif discret, léger et évolutif avec des pièces adaptables imprimées en 3D.

En photo : Les lauréats rassemblés autour de Sophie Cluzel, Secrétaire d’état auprès du Premier Ministre chargée des Personnes Handicapées.