Projet de Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires: L’ADAPT se prononce pour une défense du secteur privé à but non lucratif

Alors que le projet de loi portant sur la réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, sera discuté mardi 10 février à l’Assemblée Nationale, L’ADAPT rappelle son attachement aux valeurs du secteur privé non lucratif et la nécessité d’adapter le projet de loi aux enjeux du secteur médico-social.

Cette instance de concertation, qui rassemble des représentants des établissements et des usagers, est la seule à couvrir l’ensemble des champs de l’action sociale et médico-sociale et, par conséquent, la seule en mesure d’avoir une vision cohérente de l’ensemble des dispositifs de programmation et de planification, relevant tant de l’agence régionale de santé que du Conseil général.

L’ADAPT demande la suppression des dispositions visant la création d’une commission de sélection d’appel à projets en remplacement des CROSMS. Le développement et l’adaptation du champ médico-social seraient dans ce cas encadrés selon une seule logique de commande administrative préétablie d’appel à projets, avec le risque d’assister rapidement à l’uniformisation des modalités d’accueil et d’accompagnement et à la disparition de toute

possibilité d’innovation et d’expérimentation.

L’ADAPT demande que soit expressément inscrite dans la loi la ‘fongibilité asymétrique garantissant le transfert des moyens du secteur des soins vers le secteur médico-social et non l’inverse’. L’importance des besoins non satisfaits à ce jour dans le secteur médico-social d’une part et la forte

dissymétrie entre le montant des enveloppes sanitaires et médico-sociales d’autre part ne doivent pas conduire à utiliser « l’enveloppe budgétaire du médico-social comme variable d’ajustement pour régler les besoins pressants et immédiats apparaissant du côté des soins » . Bien au contraire, les redéploiements de crédits hospitaliers doivent permettre la création d’établissements et services nouveaux dans le secteur médico-social.

Enfin, L’ADAPT demande que figure expressément dans le titre de la loi la dimension ‘médicosociale’. L’association rappelle que ce texte concerne plus de 20 000 établissements et services médico-sociaux.

