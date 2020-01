Projet Capro (Compagnonnage Autisme Profession) aux Chapiteaux Turbulents !

Les Chapiteaux Turbulents ! ont mis en place cette année un programme de formation : Capro (Compagnonnage, Autisme, Formation) pour les travailleurs artistes de son ESAT (Etablissement et Service d’Aide pour le Travail). Depuis leur création, les Turbulents ! ont appris un savoir-faire, et ils veulent être reconnus en tant que professionnels. Seulement, dans le milieu du travail protégé, il leur est difficile d’accéder à une formation qui permette de développer leurs acquis. Grâce à un financement de l’Union Européenne (Fonds Social Européen), de la région Ile de France et de Capgemini, et à un partenariat avec des structures culturelles et des entreprises privées, les Turbulents ! créent un nouveau projet pour pallier à ce manque : Capro (Compagnonnage Autisme Profession).

Avec Capro, les Turbulents ! mettent en place un échange entre les compagnons professionnels, intervenants dans des structures partenaires, et les travailleurs turbulents. Les « compagnons » transmettent leur savoir faire, les Turbulents ! en échange leur apprennent leur savoir-être.

Pour réaliser les objectifs du Compagnonnage-Professionnalisation, huit ateliers ont été mis en place, afin que chaque travailleur Turbulent ! , quel que soit son corps de métier, puisse bénéficier du compagnonnage Capro.

Au programme : cuisine, service, régie, communication, billetterie, arts vivants, textile, écriture contemporaine.

Pour en savoir plus, consultez la page Capro sur le site http://www.turbulences.eu/Capro_r14.html

A propos des Chapiteaux Turbulents ! :

Créée en 1992 par Philippe Duban, des professionnels du soin et des artistes, et présidée par Howard Buten, Turbulences ! est une association qui oeuvre pour l’insertion en milieu ordinaire d’adolescents et de jeunes adultes autistes ou présentant des troubles apparentés. Depuis 2007, l’association gère également un ESAT et une SAS (Etablissement et Services d’Aide par le Travail/Section d’Adaptation Spécialisée).

A propos du FSE :

Le Fonds Social Européen finance des initiatives en faveur de l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle (anticiper les mutations économiques, combattre le chômage, favoriser l’insertion sociale, promouvoir le capital humain, les innovations et l’égalité des chances pour tous, …)