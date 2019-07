Projet Banlieues de BNP Paribas : bilan de cinq années en faveur des quartiers sensibles

Banque des grandes agglomérations où son réseau d’agences est fortement implanté, BNP Paribas possède une bonne connaissance des banlieues puisqu’elle emploie de nombreux collaborateurs qui y vivent et y travaillent. En témoigne sa présence en Seine-Saint-Denis, où grâce à ses huit mille collaborateurs, BNP Paribas est devenu le premier employeur privé du département. Le groupe, qui agit pour promouvoir la diversité est signataire de la « Charte de l’égalité des chances dans le monde de l’éducation » depuis 2006 et a obtenu le Label Diversité en 2009.

En 2006, il y a exactement 5 ans, BNP Paribas a franchi une étape supplémentaire en lançant le Projet Banlieues, qui est au cœur d’un dispositif global d’aides à des projets d’intérêt général en faveur des quartiers sensibles. Il vise à soutenir la création d’emploi, à encourager des projets éducatifs et à accompagner de nombreuses associations locales. Ces actions reposent sur la forte implication du pôle Banque de Détail en France et de tous ses collaborateurs travaillant en banlieues.

Cinq ans après son lancement, le Projet Banlieues comporte une diversification d’actions intégrées à la vie de l’entreprise. En 2010, l’ensemble des actions du Projet Banlieues a représenté un budget de 15 millions d’euros dont quatre millions sous forme de subventions et partenariats et onze millions en financement de fonds propres et lignes de crédits.