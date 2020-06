Ce film a été réalisé dans le cadre d’un atelier de pratique cinématographique soutenu par la Mairie de Paris, qui s’est déroulé en 2008-2009 au club Emeraude Saint-Blaise (20e). Les seniors volontaires ont ainsi pu travailler à la réalisation d’un film, de A à Z, de l’écriture du scénario jusqu’au montage, guidés par l’association ACE (Art Cinéma Enseignement). Ce documentaire de 52 minutes relate l’histoire vraie de quatre dames qui ont en commun de vieillir à Paris et qui, parce qu’elles vieillissent, décident de réaliser certains de leurs rêves. Dans l’atelier de théâtre où elles se retrouvent régulièrement, à l’occasion des répétitions, Janine, Jacqueline, Danielle et Monique vont peu à peu se laisser aller à des confidences et relever les défis pour tenter de réaliser leurs rêves. La projection, qui aura lieu en présence de Liliane Capelle, adjointe chargée des seniors et du lien intergénérationnel, sera suivie d’une discussion avec les personnes ayant participé à cette aventure : les seniors du Club Saint-Blaise, les membres de l’association ACE… Samedi 16 janvier à 12h00 au Forum des Images (Forum des Halles, Porte Saint-Eustache, 2 rue du Cinéma, Paris 1er). Entrée gratuite, réservation nécessaire au 01 44 90 96 19