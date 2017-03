Programme handicap de Jean-Luc Mélenchon : Élections 2017

« Il n’est pas acceptable que l’accessibilité des lieux soit encore un problème » : Le programme handicap de Jean-Luc Mélenchon

Nous vous proposons de découvrir ici le programme handicap de Jean-Luc Mélenchon, candidat du parti La France insoumise. Voici les réponses de Charlotte Girard, membre de son équipe de campagne, co-responsable du programme de la France insoumise.

De quelle manière le handicap est-il en pris en compte dans votre programme présidentiel ? Quels sont vos projets dans ce domaine ?

Le handicap est un sujet à part entière, qui est traité comme tel dans le programme l’Avenir en commun, et décliné de façon plus précise dans le livret thématique sur le handicap disponible sur le site avenirencommun.fr. Jean-Luc Mélenchon a d’ailleurs eu l’occasion d’exprimer son point de vue et les mesures du programme de la France insoumise à ce sujet lors de la rencontre organisée par l’ANPIHM le 11 février dernier. Les mesures principales du programme sont exposées dans les réponses à vos questions ci-dessous, vous retrouvez le détail dans le livret ci-dessus évoqué.

En décembre dernier, nous avons demandé à 14 associations représentatives de personnes en situation de handicap de nous faire part de leurs attentes quant au prochain Président de la République et son gouvernement. Voici ci-dessous les grands thèmes qui en sont ressortis.

Pouvez-vous nous indiquer, pour chacun de ces thèmes, quels sont vos projets et vos idées pour remédier aux difficultés des personnes handicapées et de leurs proches ?

– Scolarité et enseignement dans le programme handicap de Jean-Luc Mélenchon

Il est nécessaire de permettre aux enfants handicapés d’être intégrés au cursus de scolarité classique. Pour que cela soit possible, il faut qu’ils soient correctement accompagnés par des personnes formées en conséquence et stabilisées dans leur métier. Nous titulariserons donc les personnels d’accompagnement des élèves en situation de handicap et recruterons pour renforcer les capacités d’accueil et d’accompagnement des enfants.

– Emploi et insertion professionnelle

Comme toutes les discriminations, celles à l’égard des personnes handicapées doivent cesser. Nous nous engageons à lutter contre. Nous ferons donc respecter la loi qui impose le recrutement de personnes handicapées dans les entreprises et nous assurerons la pérennité des moyens pour le financement de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en garantissant leur usage exclusif pour ces missions.

– Accessibilité

Il n’est pas acceptable que l’accessibilité des lieux soit encore un problème 12 ans après la loi rendant cette accessibilité obligatoire. Nous sommes partisans de l’objectif « 0 obstacles » : tolérance 0 contre les entraves et nous ferons en sorte qu’il soit atteint. Pour cela, les préfets pourront se substituer aux maires pour imposer les travaux et fermer les bâtiments privés ne respectant pas la loi. Un plan de mise en accessibilité des transports (trains intercités notamment) pourra également être imposé.

– Ressources des personnes handicapées

Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’agir sur deux leviers : d’abord l’insertion professionnelle des adultes handicapés, comme précisé ci-dessus. Ensuite, pour les personnes qui sont dans l’incapacité totale de travailler, nous augmenterons l’Allocation aux adultes handicapés au niveau du smic. Enfin, en lien avec les associations, les citoyens et les professionnels, nous pourrons réexaminer les critères d’attribution des allocations.

– Places en établissement d’accueil

Les places en établissements d’accueil doivent pouvoir être augmentées si elles sont nécessaires et ne pas constituer une charge financière trop importante pour les personnes concernées.

– Accès aux soins

Nous sommes partisans du « 100 % sécu » c’est à dire du remboursement à 100 % des soins et traitements prescrits par la sécurité sociale en supprimant la dualité sécurité sociale / mutuelles (et tout en intégrant le personnel de ces dernières à la sécurité sociale). Ainsi, personne ne renoncera aux soins en raison des restes à charge, puisqu’ils n’existeront plus. Nous recruterons par ailleurs davantage de médecins, qui auront ainsi le temps pour se former et considérer avec soin la situation des personnes en situation de handicap.

– Aidants et répit

Toute personne touchée par le handicap d’un proche doit pouvoir bénéficier, dans sa vie professionnelle, de capacité d’adaptation de son rythme de travail en conséquence. Néanmoins, nous privilégions le renforcement du personnel qualifié pour accompagner le handicap, afin que sa prise en charge ne repose pas uniquement sur la famille ou les proches.

Pour en savoir plus sur le programme handicap de Jean-Luc Mélenchon : https://jlm2017.fr/

