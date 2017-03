Programme handicap de Benoît Hamon : Élections 2017

Nous vous proposons de découvrir ici quelques éléments correspondant au programme handicap de Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste pour les élections présidentielles 2017.

Lors de la préparation de notre dossier spécial élections présidentielles, nous avons contacté 7 candidats : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Nicolas Dupont-Aignan. Nous leur avons transmis l’ensemble des réponses et attentes exprimées par les associations dans notre numéro de janvier-février. Puis nous leur avons soumis un questionnaire au sujet de leurs projets et propositions de programme en matière de handicap, en les invitant à s’exprimer sur les sujets les plus souvent cités par les associations qui vous représentent, à savoir : Scolarité et enseignement, Emploi et insertion professionnelle, Accessibilité, Ressources des personnes handicapées, Places en établissement d’accueil, Accès aux soins, Aidants et répit.

Parmi les 7 candidats contactés, deux d’entre eux, Emmanuel Macron, et Benoît Hamon, n’ont pas souhaité nous répondre, restant silencieux ou invoquant des raisons diverses et variées pour repousser l’échéance un mois durant… malgré ce manque d’intérêt pour notre démarche, nous nous sommes tout de même penchés sur leurs programmes afin d’y relever de potentielles mesures en matière de handicap et de santé.

Le programme handicap de Benoît Hamon en matière de santé :

– Lutte contre les déserts médicaux à travers des mesures d’incitation pour l’installation des médecins dans certaines zones et le développement de maisons de santé pluridisciplinaires.

– Instauration d’un droit à mourir dans la dignité avec une aide médicale.

– Reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle.

– Mise en place d’une équité des aides à l’accès aux complémentaires santé.

Le programme handicap de Benoît Hamon en matière de solidarité :

– Création d’un revenu universel d’existence (allocation qui concernerait chaque citoyen et ne serait pas réservée spécifiquement aux personnes en situation de handicap).

– Mise en place d’une grande conférence contre l’exclusion, notamment en vue de généraliser les démarches d’accompagnement.

Pour en savoir plus sur le programme handicap de Benoît Hamon, (bien qu’aucune mesure réellement spécifique au handicap n’apparaisse pour le moment), vous pouvez vous rendre sur son site de campagne : https://www.benoithamon2017.fr/