Les secrétaires d’État à la Santé, Nora Berra, et aux Solidarités, Marie-Anne Montchamp, ont présenté un « programme d’actions » en faveur des traumatisés crâniens. Celui-ci prévoit le développement d’un site spécifique sur le syndrome du bébé secoué.

Chaque année en France, 155.000 personnes sont prises en charge à l’hôpital pour un traumatisme crânien et, parmielles, 8.500 seront des « traumatisésgraves avec séquelles invalidantes ».Ces traumatismes sont imputables pour l’essentiel aux accidents de la circulationou de la voie publique, aux chutes, aux activités sportives et de loisirs. Le programme d’actions présenté par Mmes Berra et Montchamp à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine) en février s’articule autour de troisaxes : prévention et connaissance du traumatisme crânien, amélioration de la qualitéde la prise en charge, accompagnement du retour et du maintien dans lemilieu de vie ordinaire.Il prévoit notamment de mieux informerles enfants et adultes des risques de handicap lié aux traumatismes crâniens par ladiffusion de plaquettes pédagogiques (quimettent en scène le personnage « le chat » de Philippe Geluck) dans les services d’urgence et les lieux de pratique d’activités physiques. Il accorde une attention particulière au syndrome du bébé secoué, forme de maltraitance mal connue. Au moins 200 syndromes de bébé secoué se produiraient chaque année en France, un chiffre probablement fortement sous-estimé. Le programme d’actions prévoit, comme l’a souhaité la Haute Autorité de Santé, « une large information en directiondu grand public et des professionnels desanté » : mise en place d’un site dédié en 2012, diffusion plus large des affiches deprévention réalisées par Philippe Geluck. L’offre de soin des traumatisés crâniens doit par ailleurs être adaptée en fonctiondes nouvelles données épidémiologiques qui seront recueillies dans le cadre du programme d’actions. Des « consultations de suivi systématisées et multidisciplinaires » seront mises en place, afin d’« assurer le suivi tout au long de la vie ». Enfin, le programme d’actions vise également « à sécuriser le retour et le maintienen milieu de vie ordinaire » pour les personnesvictimes de traumatisme crânien, avec une vigilance particulière pour le retour à l’emploi.