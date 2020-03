Progéria : pourquoi le vieillissement accéléré épargne le cerveau

La Progeria, maladie incurable caractérisée par un vieillissement ultra-rapide, épargne de façon étonnante les capacités intellectuelles : des chercheurs français viennent de découvrir un mécanisme moléculaire qui explique pourquoi, ouvrant la voie à une piste thérapeutique.

Les chercheurs montrent ainsi qu’une petite molécule baptisée “miR-9”, présente en grande quantité dans les cellules nerveuses, protége celles-ci en excerçant une censure naturelle sur l’expression du gène défectueux à l’origine de cette maladie rarissime dans le monde (une centaine de cas). Les travaux de l’équipe de Xavier Nissan (I-Stem/Inserm/AFM, Evry, région parisienne) dirigé par le Dr Marc Peschanski, menés avec l’équipe de Nicolas Lévy (Inserm/Marseille) qui a mis en évidence l’origine de la maladie en 2003, sont publiés jeudi par la revue spécialisée Cell Reports.

Ils ont été financés notamment par l’AFM-Téléthon-France. Les chercheurs ont prélevé des cellules provenant de peau de malades afin de les reprogrammer en cellules souches iPS (cellules souches pluripotentes induites) de façon à leur conférer des propriétés similaires à celles de cellules souches embryonnaires. A partir de ces cellules souches, ils ont pu obtenir des cellules de différents tissus (peau, os, muscle, cerveau…) et voir ce qui s’y passait.

Les chercheurs ont constaté que le gène défectueux apparaissait neutralisé dans les neurones.

Ils ont ensuite décelé la présence massive de la petite molécule “miR-9” au sein de ces cellules et démontré, en augmentant ou en abaissant sa concentration dans divers types cellulaires, qu’elle inhibe bien le gène défectueux. D’après leurs travaux, cette molécule (un “modulateur épigénétique”) peut également corriger les désordres moléculaires associés à la maladie.

L’équipe du Dr Nissan s’est attelée à trouver un moyen pour imiter le “miR-9” à des fins thérapeutiques. Des travaux dans ce sens ont déjà été lancés dans les laboratoires d’I-Stem. La mutation responsable de la progéria (ou syndrome de Hutchinson-Gilford) affecte le gène LMNA qui commande la production de protéines appelées “lamines” A et C. Les lamines interviennent dans le maintien de la structure de la membrane des noyaux des cellules. Dans le cas de la progéria, c’est la lamine A qui est défaillante. Sa forme anormale (mutée) est toxique et détériore les membranes du noyau, et cause le vieillissement accéléré des cellules. Les enfants atteints, dont la taille ne dépasse pas 110 centimètres pour 15 kilos, vieillissent chaque année de plus de dix ans et leur espérance de vie est très limitée (entre 13 et 16 ans).

(AFP)