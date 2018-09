Professionnels du secteur sanitaire et social : Un réseau social dédié

Lum1, 1er réseau social à destination des professionnels du secteur sanitaire et social

Révolutionner la gestion des contacts professionnels des acteurs du secteur sanitaire et so­cial : Telle est l’ambition de Lum 1, 1er réseau social à destination des professionnels du secteur sanitaire et social. En effet, cette plateforme originale leur propose une solution simple pour la gestion de carnets d’adresses et la recherche de nouveaux partenaires.

Ce réseau social s’adresse à l’ensemble des professionnels en établissements et professions libérales qui souhaitent moderniser la gestion de leurs contacts et être mieux connectés à leur écosystème : hôpitaux, EHPAD, libéraux, centres médico-sociaux…

Accessible sur web et mobile, il s’agit concrètement d’un réseau collaboratif innovant offrant aux professionnels du social et de la santé la possibilité de digitaliser leur carnet d’adresses et d’élargir leur réseau de partenaires. Ce réseau comporte une interface intuitive et une cartographie dynamique permettent aisément de maintenir à jour sa liste de contacts et de trouver de nouveaux partenaires.

Les fonctionnalités de base sont gratuites et accessibles sur simple inscription des professionnels et de leurs responsables. À celles-ci s’ajoutent un ensemble d’outils plus avancés, permettant d’aller plus loin dans la collaboration. Par exemple, un établissement peut centraliser et mutualiser les carnets d’adresses de ses collaborateurs inscrits sur la plateforme, bénéficier d’une fiche de présentation détaillée et d’un mur d’actualités, et utiliser un service de vidéo-conférence pour échanger facilement avec ses partenaires. Le tarif d’accès à ces fonctionnalités premium s’adapte en fonction du profil d’utilisateur, de la taille de l’établissement et du nombre de collaborateurs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.lum1.fr/

En photo : Maxime Duval, président de la société Lum1