Professionnels du médico-social : 67 personnalités appellent à les soutenir

67 personnalités issus de tous les secteurs signent une tribune en faveur de la revalorisation des professionnels du médico-social : “Pour que nos mercis deviennent visibles”

Alors que la France entamera bientôt une nouvelle phase de déconfinement, le Parisien-Aujourd’hui en France, l’Unapei, Nous aussi et plus de 60 personnalité ont co-signé une tribune appelant à améliorer le statut et les conditions de travail des professionnels du médico-social. Parmi les principales revendications : l’instauration d’une prime et une revalorisation des salaires des professionnels qui ont accompagné les personnes en situation de handicap durant l’épidémie de Covid-19.

“La crise sanitaire du Covid-19 a frappé de plein fouet le secteur médico-social, les professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap à domicile ou en établissement ont été en première ligne et ont affronté, sans relâche, cette épidémie. Ils l’ont fait, le plus souvent, dans l’ombre… dans l’ombre des politiques, dans l’ombre des médias, dans l’ombre du grand public”, rappellent les signataires.

“À l’heure où des discussions sont en cours sur la prime pour les soignants et la revalorisation des salaires, les hautes sphères de l’État risquent une fois de plus de les oublier”, ajoutent-ils. C’est pour cela que plus de 60 personnalités ont co-signé une tribune diffusée dimanche 24 mai dans Le Parisien/Aujourd’hui en France aux côtés de Luc Gateau, président de l’Unapei et Lahcen Er Rajaoui, président de Nous Aussi.

Des signataires issus du monde du cinéma, de la littérature, de la chanson, de la sociologie et de la médecine

L’ensemble de ces signataires, issus du monde du cinéma, de la littérature, de la chanson, de la sociologie, et de la médecine se sont mobilisés pour demander une reconnaissance de ces professionnels : « Nous demandons surtout une valorisation globale de leurs métiers, qui passera également par une revalorisation de leurs salaires à la hauteur de leur rôle dans la société. » Trop souvent oubliés et invisibles, ils doivent être considérés au même titre que tous les acteurs du soin.

La signature de cette tribune intervient juste avant le lancement du Ségur de la Santé. « Valoriser les métiers du médico-social, faire preuve de gratitude, de façon effective, envers celles ou ceux qui aident tous les jours des personnes à être actrices de leur vie, c’est démontrer que le « prendre soin » a, plus que jamais, un sens dans notre pays et, plus encore, qu’il est un investissement pour l’avenir ».

Découvrez ici la liste des signataires au 25 mai :

Luc Gateau, président de l’Unapei et les parents, frères, sœurs et amis de l’Unapei ;

Lahcen Er Rajaoui, président de Nous Aussi et l’ensemble des personnes en situation de handicap adhérentes de Nous Aussi ;

Adda Abdelli, comédien ;

Patrick Adler, comédien ;

Albert Algoud, journaliste ;

Jean-François Balmer, comédien ;

Gregori Baquet, comédien ;

Nadège Beausson-Diagne, comédienne ;

Frédérique Bedos, fondatrice d’ONG Le Projet Imagine ;

Leïla Bekti, comédienne ;

Marie-Paule Belle, chanteuse ;

Christian Benedetti, comédien ;

Claude Bergeaud, entraineur de basket ;

Jean-Yves Berteloot, comédien ;

Michel Billé, sociologue ;

Jacques Bonnaffé, comédien ;

Isabelle de Botton, comédienne ;

Caroline Boudet, journaliste ;

Anne Bouvier, comédienne ;

Didier Brice, comédien ;

Jean-Michel Carlo, administrateur de l’UNICEF ;

Emilie Cazenave, comédienne ;

Jeanne Cherhal, chanteuse ;

François Cluzet, comédien ;

Philippe Croizon, athlète et chroniqueur ;

Gérard Darmon, comédien ;

Olivier Delacroix, animateur TV ;

Vincent Des Portes, professeur de médecine ;

Alexis Desseaux, comédien ;

Henri Duboc, médecin chercheur ;

Hervé Dubourjal, comédien ;

Anny Duperey, comédienne ;

Philippe Durance, sociologue ;

Elha, chanteuse ;

Eglantine Emeyé, journaliste-animatrice TV ;

Jean-Louis Fournier, écrivain ;

Catherine Frot, comédienne ;

Jacques Gamblin, comédien ;

Charles Gardou, anthropologue ;

Alexandre Jardin, écrivain ;

Jonathan Jérémiasz, co-fondateur de l’Association Comme les Autres ;

Michaël Jérémiasz, co-fondateur de l’Association Comme les Autres ;

Axel Kahn, professeur de médecine ;

Valérie Karsenti, comédienne ;

Eric Laugérias, comédien ;

Samuel Le Bihan, comédien ;

David Le Breton, anthropologue ;

Olivier Lejeune, comédien ;

Lionel Levy, chef étoilé ;

Marc Levy, écrivain ;

Sébastien Marsset, navigateur ;

Régine Monti Tessier, sociologue ;

François Morel, comédien ;

Olivier Nakache, réalisateur ;

Israël Nisand, professeur de médecine ;

Erik Orsenna, écrivain ;

Eric Toledano, réalisateur ;

Olivier Rabourdin, comédien ;

Jean-Michel Ribes, comédien ;

Christophe Rossignon, producteur de cinéma ;

Anne Roumanoff, humoriste ;

Alain Sachs, comédien ;

Laurent Savard, humoriste ;

Benoit Soles, comédien ;

Régis Sonnes, entraîneur de rugby ;

Barbara Stiegler, philosophe ;

Alice Zéniter, écrivain.

Pour lire la tribune de soutien aux professionnels du médico-social en détails et la partager :

http://www.leparisien.fr/ societe/une-valorisation-du- personnel-medico-social-pour- que-nos-mercis-deviennent- visibles-24-05-2020-8322375. php