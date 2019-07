Référent handicap : Un livre pédagogique pour les professionnels

« Professionnaliser le référent handicap »: Connaissances, compétences, savoir-être et savoir-faire

Un ouvrage pratique et concret qui s’adresse aux référents handicap, chargés de mission handicap, chargés d’insertion handicap mais aussi aux référents diversité, référents RSE, cadres des ressources humaines, cadres d’entreprise en charge de santé et sécurité au travail. La loi Travail « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » prévoit qu’il y aura un Référent handicap obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés et dans tous les CFA (centres de formation des apprentis). Cette disposition concerne aussi toutes les autres entreprises mais reste pour elles facultative.

La formation des référents handicap au sein des DRH est donc devenue nécessaire. Ce livre, pédagogique et complet, combine apports législatifs et théoriques, bonnes pratiques (études de cas, fiches mémo, etc.) et outils de positionnement et d’évaluation des acquis : il permet d’acquérir et de développer les compétences professionnelles essentielles chez le référent handicap.

Le référent handicap est chargé d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes en situation de handicap (accès à l’emploi, maintien en emploi et dans l’emploi). Cette personne est le référent à la fois de la direction, des différents services, des partenaires sociaux et de la personne handicapée.

Ce manuel répond autant au besoin d’autoformation et d’autodocumentation de professionnels en poste et n’ayant pas bénéficié de formation spécifique qu’à celui d’étudiants se destinant aux métiers RH.

L’auteure de cette ouvrage, Karine Gros, est maître de conférences en sciences humaines-littérature et agrégée ès-lettres. Elle a rassemblé autour d’elle une équipe pluri professionnelle d’experts avec laquelle elle développe des projets de formation et de recherche dans le domaine de l’insertion et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Co-responsable du diplôme interuniversitaire « Référent handicap, secteur privé, secteur public » (UPEC-UPEM), elle codirige la chaire « Handicap, Autonomie et Emploi » à l’université Paris-Est-Créteil. Préface de Adrien Taquet, député des Hauts-de-Seine, membre du CNCPH et auteur du rapport « Plus simple la vie ». Postface de Gérard Lefranc, directeur mission insertion Thales.



« Professionnaliser le référent handicap : Connaissances, compétences, savoir-être et savoir-faire », Karine Gros, édition Législatives, 192 pages, 39 euros.