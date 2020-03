Professionnalisation du réseau ADHAP Services : des efforts encouragés par la CNSA et la DGCS

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) viennent de signer une convention avec le réseau Adhap Services. Pendant deux ans, un programme de modernisation d’un montant global de 4 473 116 €, financé par la CNSA à hauteur de 2 763 614 €, permettra de poursuivre la modernisation des services d’Adhap Services. De son côté, le réseau Adhap Services prendra à sa charge la différence, soit 1 709 502 €.

Dans la continuité du processus de certification qualité de son réseau engagé depuis 2006, Adhap Services investit dans la gestion de son personnel et le suivi des prestations délivrées. Le programme de travail suivra donc deux axes :

– la mise en place d’un logiciel métier commun à l’ensemble des 117 franchisés, soit 157 implantations d’Adhap Services ;

– la mise en place d’une démarche de gestion prévisionnelle et préventive des emplois et des compétences (GPEC) pour une partie de ses salariés.

En équipant tout son réseau d’un nouveau logiciel métier, Adhap Services espère fournir rapidement aux partenaires sociaux (conseils généraux, caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), caisses primaires d’assurance maladie, mutuelles), les données dont ils ont besoin sur les prestations réalisées. Il s’agit notamment de la consultation en temps réel des interventions des assistantes effectuées dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

L’outil permettra aussi d’optimiser la planification des interventions sur le terrain et la personnalisation de l’aide, tout en gagnant du temps dans la gestion administrative des dossiers des personnes prises en charge.

La gestion prévisionnelle et préventive des emplois et des compétences permettra de soutenir la formation du personnel encadrant à la gestion des ressources humaines et de poursuivre la spécialisation du personnel d’intervention aux nouvelles techniques et aux maladies les plus fréquemment rencontrées (Alzheimer, sclérose en plaques).

La GPEC s’inscrit dans une démarche globale de qualité ayant pour objectif de mieux répondre aux besoins des personnes fragilisées. Dans le même temps, elle contribuera à fidéliser les salariés en consolidant leur parcours de formation.

Après l’Una, l’ADMR, Adessa-A domicile, la Fepem, l’UNCCAS, la Croix-Rouge française et Assisteo, Adhap Services est le huitième réseau de services à bénéficier du soutien de la CNSA. Un soutien apprécié et compris par le réseau Adhap Services comme la reconnaissance de son engagement et une récompense pour ses efforts.