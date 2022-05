Description

Handirect Hors-série N°1 – Mai 2022 : Tourisme et loisirs accessibles : Une nouvelle formule voit le jour !

Bien que nous ayons abandonné le format magazine (papier et PDF), nous poursuivons notre mission d’information sur notre site internet handirect.fr et nous lançons une collection de hors-séries PDF, dont ce premier numéro, dédié aux tourisme et loisirs accessibles.

Tourisme et loisirs prennent une ampleur particulière après deux années de crise Covid dont on ne connait pas encore la fin et une crise géopolitique qui préoccupe toute l’Europe. Le besoin de vivre l’instant présent (carpe diem), et de profiter de ce que la vie peut nous apporter de beau et de positif, sont plus essentiels que jamais. Nous avons tous besoin d’évasion, de nouveaux horizons, de nouvelles têtes de belles émotions, de nous sentir vivre pleinement ! Et quoi de mieux que des vacances, que de la joie, que de bons moments entre amis ou en famille, que du lâcher prise ! Tout ce que l’on s’autorise à faire durant l’été et plus particulièrement en vacances, loin de chez soi ou simplement sur une terrasse ensoleillée.

Nous avons décidé de vous faire découvrir une offre diversifiée de destinations et d’activités, mais s’il vous semble que la région Auvergne Rhône-Alpes est très présente dans ces pages, c’est aussi un choix car nous réalisons ce dossier avec le soutien d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Vous pouvez prendre cela comme une opportunité de visiter cette magnifique région qui regorge de trésors naturels, de sites remarquables et d’une politique de tourisme adapté particulièrement développée ! Ce premier numéro hors-série consacré au tourisme et aux loisirs accessibles vous est offert sur notre site jusqu’au juin 15 juin 2022. N’hésitez pas à le partager autour de vous !

Toute l’équipe souhaite que cette nouvelle formule vous convienne et vous invite à vous rendre quotidiennement sur notre site handirect.fr pour y retrouver nos rubriques habituelles.

JMMC